Trafolar kış döneminde azalan bağışlara dikkat çekiyor:

Kış aylarının gelişiyle kan bağışı ve stok oranlarında görülen düşüşe dikkat çeken UEDAŞ, trafoları renklendirerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Güney Marmara'da 5 milyondan fazla kişiye elektrik dağıtımı yapan şirket, soğuk ve atıl görünen trafoları grafiti sanatıyla canlandırarak bağış davetini görünür kılıyor.

UEDAŞ, 2017'de başlattığı 'Trafolar Konuşuyor' projesiyle bugüne kadar emniyet kemerinden kadına şiddete, organ bağışından madde bağımlılığına kadar farklı toplumsal konuları trafolar üzerinde işledi. Bu etapta ise trafoların üzerine yerleştirilen 'Kan ver, hayat ver' ve 'Kök hücre bağışla, umut ol' mesajları aracılığıyla kan ve kök hücre bağışının önemi vurgulanıyor.

Projenin kapsamı ve iş birliği:

Bugün gerçekleştirilen boyama çalışmasıyla birlikte 78. trafo renklendirilmiş oldu. UEDAŞ, Kızılay Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen etkinlikle, Güney Marmara'da bağış bilincinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Projenin hedefi yalnızca görsel dönüşüm değil; aynı zamanda bağış süreçlerine ilişkin toplumsal duyarlılığı artırmak ve bağışçı sayısının artmasına katkı sağlamak.

UEDAŞ, bölgedeki görünür noktaları kullanarak kısa mesajlarla geniş kitlelere ulaşmayı ve özellikle kış aylarında düşen kan stoklarına destek sağlamayı planlıyor.

Yetkililer ne dedi:

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu yaptığı açıklamada, "Trafolar Konuşuyor projesi bizim 2017 yılından beri sürdürdüğümüz ve sektörde öncü olduğumuz bir proje. Kamu kurumlarımızla da iş birliği sağlayarak toplumsal konularla farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün de Kızılay Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 78. trafomuzu renklendirmiş olduk. Kan bağışı toplumda her bireyi ilgilendiren bir konu ve bu noktada hassasiyetli olmalıyız" dedi.

Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Nihat Çakır ise, "UEDAŞ’a bu güzel çalışma için teşekkür ediyoruz. Hem kan bağışı hem de kök hücre bağışının önemi çok güzel resmedilmiş. Güney Marmara’da 4 ilde 73 hastanenin kan ihtiyacını bölge müdürlüğümüz karşılıyor. Bu noktada Bursa başta olmak üzere Güney Marmara’daki tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Grafitiyle görselleştirilen mesajların, bağış bilincini artırma ve vatandaşları harekete geçirme konusunda somut bir adım olması hedefleniyor. UEDAŞ ve Kızılay iş birliği, yerel görünürlüğü yüksek noktalarda farkındalık kampanyalarının etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

UEDAŞ, 2017 YILINDA BAŞLATTIĞI "TRAFOLAR KONUŞUYOR" PROJESİ KAPSAMINDA ATIL VE SOĞUK GÖRÜNEN TRAFOLARI, GRAFİTİ SANATIYLA RENKLENDİRİYOR.