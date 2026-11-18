renkli trafolar toplumda farkındalık yaratıyor:

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtımı yapan UEDAŞ, kış aylarında düşen kan ve kök hücre stoklarına dikkat çekmek için trafoları bir kez daha mesaj taşıyıcısı haline getirdi. 2017'de başlatılan 'Trafolar Konuşuyor' projesi kapsamında soğuk ve atıl görünen trafolar, grafiti sanatıyla canlandırılıyor; bu sefer konu kan ve kök hücre bağışı oldu.

projenin kapsamı ve iş birliği:

UEDAŞ, Kızılay Güney Marmara Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak toplam 78 trafoyu renklendirdi. Trafolara uygulanan 'Kan ver, hayat ver' ve 'Kök hücre bağışla, umut ol' mesajlarıyla, sokaktan geçenlerin görsel olarak karşılaştığı alanlarda bağışın hayati önemi vurgulanıyor. Proje, geçmişte emniyet kemerinden kadına şiddete, organ bağışından madde bağımlılığına kadar birçok toplumsal konuyu ele almıştı ve bu kez kan bağışına odaklanıldı.

yerel yetkililerin mesajı:

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu projeyle ilgili olarak şunları söyledi: 'Trafolar Konuşuyor projesi bizim 2017 yılından beri sürdürdüğümüz ve sektörde öncü olduğumuz bir proje. Kamu kurumlarımızla da iş birliği sağlayarak toplumsal konularla farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün de Kızılay Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 78.trafomuzu renklendirmiş olduk. Kan bağışı toplumda her bireyi ilgilendiren bir konu ve bu noktada hassasiyetli olmalıyız'.

Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Nihat Çakır ise çalışmaya teşekkür ederek, 'Hem kan bağışı hem de kök hücre bağışının önemi çok güzel resmedilmiş. Güney Marmara’da 4 ilde 73 hastanenin kan ihtiyacını bölge müdürlüğümüz karşılıyor. Bu noktada Bursa başta olmak üzere Güney Marmara’daki tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz' dedi.

Proje, görsel sanatın sokakla buluştuğu alanlarda toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle kış döneminde azalan stoklara karşı bir hatırlatma niteliği taşıyan bu çalışma, bağış kültürünü teşvik etme yönünde somut bir iletişim aracı olarak öne çıkıyor.

Trafolarda hayat veren renkler