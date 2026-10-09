Traktöre bağlanan tankerle köylüler yangını büyümeden durdurdu

Hisarcık'ta ot yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Halifeler köyü Yukarı Harmanyeri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Otluk alandan yükselen yoğun dumanları fark eden köylüler, hızla harekete geçerek traktöre bağladıkları yangın söndürme tankeri ile alevlere müdahale etti. Yapılan ilk müdahale yangının yayılmasını önledi, bölgeye ulaşan ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Müdahale ve koordinasyon:

Bölgeye ulaşan Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yaptı. Köylülerin zamanında ve organize müdahalesi, profesyonel ekiplerin gelene kadar geçen sürede yangının kontrol altına alınmasında belirleyici oldu.

Zarar ve yerel açıklama:

Yangında yaklaşık 3 dekar alan zarar gördü. Halifeler köyü muhtarı Mehmet Deniz, köylere dağıtılan yangın söndürme tankerlerinin önemine dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Hisarcık Kaymakamlığı'na teşekkür etti.

KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNE BAĞLI HALİFELER KÖYÜNDE ÇIKAN OT YANGINI, KÖYLÜLERİN TRAKTÖRE BAĞLADIKLARI YANGIN SÖNDÜRME TANKERİYLE YAPTIĞI MÜDAHALE SAYESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA 3 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ.