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Traktörün devrilmesi Malatya Kapıkaya'da sürücüyü ağır yaraladı

Kapıkaya mevkiinde saat 09.30'da kontrolden çıkan traktör devrildi; sürücü ağır yaralandı, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Traktörün devrilmesi Malatya Kapıkaya'da sürücüyü ağır yaraladı

Traktörün devrilmesi Malatya Kapıkaya'da sürücüyü ağır yaraladı

Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde saat 09.30'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan traktör devrilerek sürücüsünün ağır yaralanmasına neden oldu.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan traktör, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

İnceleme ve yol durumu:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sürerken, yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışma yürütüyor.

MALATYA&#039;DA SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TRAKTÖR DEVRİLDİ.

MALATYA'DA SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TRAKTÖR DEVRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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