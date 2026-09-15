Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesi Balıbey Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada traktörün devrilmesi sonucu 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayatını kaybetti. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Leylek tarlada çalışırken kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kontrolden çıkarak devrildi ve Leylek traktörün altında kaldı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağı Merkezi ekipleri sevk edildi; aynı anda jandarma ve sağlık ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

Olay yeri incelemesi ve takip:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Hüseyin Leylek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Leylek'in cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada kazanın oluş şekli ve sorumlulukların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE TARLADA ÇALIŞTIĞI SIRADA TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA KALAN 56 YAŞINDAKİ ADAM, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.