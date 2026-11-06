Trakya'da ileri nükleer tıp dönemi: Tekirdağ'a 7 yataklı iyotlu tedavi merkezi

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni ünite hizmete girdi

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan İyotlu Tedavi Merkezi - Radyonüklid Tedavi Ünitesi törenle açıldı. Merkez, başta tiroid kanseri olmak üzere prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerin tedavisinde kullanılacak ileri düzey nükleer tıp uygulamalarını bölgeye taşıyor.

Hastanede halk arasında "atom tedavisi" olarak bilinen Radyoaktif İyot-131 uygulamalarının yanı sıra, prostat kanserinde kullanılan Lutesyum-177 PSMA ve nöroendokrin tümör tedavisinde uygulanan Lutesyum-177 DOTA tedavileri de merkezde yapılabilecek.

merkezin teknik özellikleri:

Ünite, 625 metrekarelik alanda planlandı ve 7 yatak kapasitesiyle hizmet verecek şekilde hazırlandı. İzole hasta odaları ve uluslararası radyasyondan korunma standartlarına uygun altyapısı ile dikkat çekiyor. Bu donanım, radyonüklid tedavilerinin güvenli ve etkin uygulanmasını sağlayacak biçimde tasarlandı.

Merkezde uygulanacak tedaviler yüksek derecede uzmanlık ve teknik altyapı gerektirdiğinden, birim personeli özel eğitimlerden geçmiş sağlık çalışanlarından oluşuyor.

bölgesel etkisi ve yetkililerin değerlendirmeleri:

Yeni merkezin hizmete girmesiyle Trakya Bölgesi'nde ileri nükleer tıp tedavileri için başka şehirlere gitmek zorunda kalan hastaların bölge içinde tedavi olabilmesi hedefleniyor. Bu sayede hasta ulaşımı azalacak ve tedavi erişimi kolaylaşacak.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastanenin bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olduğunu vurgulayarak, açılışın hastalara katkı sağlayacağını belirtti. Tabakoğlu, hastanenin kuruluşundan bu yana çok sayıda hastaya hizmet verdiğini, günlük yaklaşık 7 bin ila 8 bin poliklinik hastası ve bin civarında acil hastaya baktıklarını, günde 130’un üzerinde büyük ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca hastanenin 17 ameliyathane ve yoğun bakım üniteleriyle hizmet sunduğunu ifade etti.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, merkezin uzun bir hazırlık ve planlama süreci sonunda hayata geçirildiğini, birimin radyasyondan korunma esaslarına uygun ve modern cihazlarla donatıldığını anlattı. Onar, ünitenin bölgedeki önemli bir ihtiyacı kapatacağını ve hastaların başka illere gitme zorunluluğunu azaltacağını söyledi: "Bizim nihai gayemiz, hastalarımızın şifa bulmak için başka yerlere gitmek zorunda kalmamasıdır."

Vali Recep Soytürk, Tekirdağ'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü, ilçelerdeki ve kent merkezindeki yeni hastane projelerine dikkat çekti. Çorlu'daki mevcut hastanenin yetersiz kalması nedeniyle 250 yataklı ek bina inşasının yapıldığını, yeni yatırımların kentin sağlık kapasitesini artırdığını belirtti. Soytürk, kentte daha önce açılan inme merkezine atıf yaparak, İyotlu Tedavi Merkezi'nin de sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törende yaptığı konuşmada, hastanelerde görünen oda, yatak ve cihazların arkasında büyük bir emek ve eğitim sürecinin bulunduğunu vurguladı ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte İyotlu Tedavi Merkezi resmen hizmete açıldı ve merkez, Tekirdağ ile çevre illerde ileri nükleer tıp tedavilerinin uygulanmasına olanak sağlayacak şekilde faaliyete geçti.

TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ'NDE 7 YATAKLI İYOT TEDAVİ ÜNİTESİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.