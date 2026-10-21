Trakya'da kurumsal kapasite ve dijital dönüşümü hedefleyen 13 projeye destek

Trakya Kalkınma Ajansı, 2026 Yılı Teknik Destek Programı-01 kapsamında TR21 Trakya Bölgesi'nde toplam 13 proje için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sözleşme imzalarını tamamladı. Programın Temmuz-Ağustos dönemi oturumlarında kabul edilen projeler, bölgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmayı, dijital dönüşümü hızlandırmayı ve hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Edirne'de kurumsal güçlendirme ve iletişim odaklı projeler:

Edirne'de gerçekleştirilen törenlerde üç proje için sözleşmeler imzalandı. Bunlar arasında Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yürütülecek Edirne Esnaf Teşkilatında Dijitalleşme projesi, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi programı ve Uzunköprü Ticaret Borsasının stratejik planlama, performans izleme ve raporlama kapasitesini güçlendirmeye yönelik projesi bulunuyor. Bu çalışmalar, yerel hizmet sunumunda etkinlik ve sürdürülebilirlik sağlamayı hedefliyor.

Kırklareli'nde sağlık ve yapay zekâ uygulamalarına ağırlık verildi:

Kırklareli'de desteklenen 7 proje ile bölgedeki sağlık, eğitim ve sivil toplum alanlarında dijital ve teknolojik dönüşüm öne çıkıyor. Projeler sağlık turizmi, eğitimde yapay zekâ uygulamaları, sağlıkta dijital dönüşüm, iş dünyasında yapay zekâ, hukuk teknolojileri, hasta deneyimi iyileştirmesi ve sivil toplum kuruluşlarında dijitalleşmeyi kapsıyor. Bu kapsamda destek almaya hak kazanan kurumlar arasında Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İnovatif Tıp Derneği, Kırklareli Genç İş İnsanları Derneği, Kırklareli Barosu, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Çözümün Parçasıyız Derneği yer aldı.

Tekirdağ'da odaların kalite ve süreç iyileştirmesi projeleri:

Tekirdağ'da üç ticaret ve sanayi odasının projeleri program tarafından desteklenecek. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi yenilemesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası için sürdürülebilir kalite yönetimi ve süreç iyileştirmesi, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası için ise kalite standartlarının artırılması hedefleri sözleşmelerde belirlendi. Bu projeler, oda hizmetlerinin standardizasyonu ve üye memnuniyetinin yükseltilmesine odaklanıyor.

Törenlere Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile birlikte, destek almaya hak kazanan kurum temsilcileri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Ajans yetkilileri, bölgenin ihtiyaçlarına uygun farklı alanlarda yerel paydaşlarla iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN KURUM VE KURULUŞLARLA SÖZLEŞMELER İMZALANDI.