Trakya’dan ilk kar görüntüleri
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla Trakya’da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kırklareli’nin Kula Köyü mevkisinde gece saatlerinde başlayan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ormanlık alanı beyaza bürüdü.
kar örtüsü ve ölçümler:
Gece boyunca etkisini sürdüren yağışın ardından bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Ağaçların dallarını ve orman zeminini kaplayan kar örtüsü, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı ve doğanın kış mevsimine girişini gözler önüne serdi.
kampçının sabahı ve görüntüler:
Ormanlık alanda kamp yapan doğa sporcusu Hamza Algül da sabah uyandığında karşılaştığı kar manzarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sessizliğe bürünen alanda oluşan görüntüler, bölgedeki kış başlangıcını haber veren doğal sahneler oluşturdu.
Beyaza bürünen doğa, Trakya’da kış mevsiminin ilk estetik yansımalarını sunarken, soğuk havanın bölgedeki etkisinin yakın zamanda devam edebileceğine işaret ediyor.
SESSİZLİĞE BÜRÜNEN ORMANLIK ALANDA OLUŞAN MANZARA, KIŞIN GELİŞİNİ HABER VEREN GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!