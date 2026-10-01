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Trakya'dan Balkanlara yerel yönetimler arası somut iş birlikleri için adım

Tekirdağ'daki buluşmada Trakya, Bulgaristan ve Romanya yerel yönetimleri çevre, turizm ve akıllı şehir projelerinde ortak çalışma kararı aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Trakya'dan Balkanlara yerel yönetimler arası somut iş birlikleri için adım

Tekirdağ'da iş birliği buluşması:

Trakya ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağların yerel yönetimler düzeyinde güçlendirilmesi amacıyla Tekirdağ'da bir işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Trakya Belediyeler Birliği, RAM Trakya Belediyeler Birliği ve Romanya Güneydoğu Bölgesi Belediyeler Birliği yetkilileri katıldı. Görüşmelerde Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'daki yerel yönetimler arasındaki ilişki ağlarının kuvvetlendirilmesi ve sınır ötesi projelerin artırılması hedeflendi.

ortak projeler gündemde:

Katılımcılar, çevre koruma, akıllı şehircilik, turizm ve yenilenebilir enerji başlıklarında ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda mutabık kaldı. Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer toplantının bölgesel kalkınma açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Aramızdaki coğrafi sınırları adeta ortadan kaldıran güçlü bir vizyon inşa ediyoruz. Ortak akıl, samimiyet ve ortak projelerle halkımıza çok daha etkin, modern ve sürdürülebilir hizmetler sunacağımıza inanıyorum."

üyeler ve somut adımlar:

Toplantıda ayrıca ortak çalışma gruplarının kurulması, üye belediyeler arasında deneyim paylaşımının artırılması ve yeni kardeş şehir bağlarının oluşturulması gündeme geldi. RAM Trakya Belediyeler Birliği ve Sliven Belediye Başkanı Stefan Nikolov Radev, üç ülke arasındaki dostluk köprülerinin yerel yönetim işbirliğiyle güçlendirileceğini belirtti.

Romanya Güneydoğu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkan Vekili Serif Cirjali Tekirdağ'daki görüşmelerin Romanya ile Trakya arasındaki işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacağını vurguladı ve uluslararası fon destekli projeler ile dostluk bağlarının kalıcı hizmetlere dönüştürülmesine yönelik adımların atılacağını ifade etti. Katılımcılar, bu yöndeki çalışma gruplarının kısa süre içinde somut proje teklifleri üretmesini hedefliyor.

TRAKYA İLE BALKANLAR ARASINDAKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLARIN YEREL YÖNETİMLER DÜZEYİNDE...

TRAKYA İLE BALKANLAR ARASINDAKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLARIN YEREL YÖNETİMLER DÜZEYİNDE GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA TEKİRDAĞ’DA İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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