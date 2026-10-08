Trakya'yı Avrupa ağına bağlayan 153 kilometrelik hızlı tren hattı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın hizmete alınacak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı öncesinde Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarla bağlayacak stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Açıklamalarına İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaş için taziyelerini ileterek başlayan Uraloğlu, hattın hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından önemli kazanımlar getireceğini belirtti.

Hat teknik özellikleri:

Çerkezköy-Kapıkule hattı 153 kilometre uzunluğunda olup, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli sistem ile saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildi. Hattın yapımı kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez yer alıyor. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı; test sürüşleri ve sertifikasyon süreçleri bitirildi.

Bakan Uraloğlu, hattın Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın en uzun kesimi olduğunu, Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray ile birlikte Asya ile Avrupa’yı birleştiren demiryolu zincirinde kritik bir halka oluşturduğunu ifade etti.

Bölgesel ve uluslararası etkileri:

Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule hattının Orta Koridor’un Avrupa’daki ucunu güçlendireceğini söyleyerek, "Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu Orta Koridor’un Avrupa’daki ucu Halkalı-Kapıkule hattını; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Hattın devreye girmesiyle yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceği bildirildi. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Uraloğlu, projenin Trakya ekonomisine katkısına dikkat çekerek, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına daha hızlı ve rekabetçi erişeceğini söyledi. Ayrıca Kapıkule Gar Sahası’nın genişletilmesiyle sınırdaki tren yığılmalarının önleneceğini ve gümrük-muayene işlemlerinin hızlanacağını kaydetti.

Ağ genişlemesi ve gelecek planları:

Uraloğlu, sıfırdan inşa edilen 2.251 kilometrelik hızlı tren ağına 353 kilometrelik ray seriminin daha eklendiğini ve toplam uzunluğun 2.604 kilometreye ulaştığını söyledi. Türkiye genelindeki demiryolu uzunluğunun ise 10.948 kilometreden 14.272 kilometreye çıkarıldığını belirtti.

Ispartakule-Çerkezköy etabının 69 kilometre olduğunu, Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimin ise bu yıl içinde tamamlanarak açılmasının planlandığını aktardı. Hedef olarak 2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 14’ten 27’ye çıkarılması hedefleniyor.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Bakü-Tiflis-Kars hattını destekleyecek projelerin sürdüğünü, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu projesinin ilerlediğini ve İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi ihalesinin 14 Ekim tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Marmaray’a alternatif bir hat kurulacağını belirtti.

AB iş birliği ve yerel dönüşüm:

Bakan Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule hattının Avrupa Birliği ile yakın iş birliği içinde yürütülen bir proje olduğunu vurgulayarak, hattın hizmete alınmasıyla kıtalar arası bağlantının ve AB ile iş birliğinin pekişeceğini dile getirdi. Projede emeği geçen yüklenici firmalara, TCDD ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Uraloğlu, ayrıca Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin hızlı tren konforuna kavuşacağını belirterek, "Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11’den 14’e çıkıyor" dedi ve hattın Trakya’yı Anadolu’nun hızlı tren haritasının parçası haline getireceğini vurguladı.

Projenin yarınki açılışıyla birlikte bölgede ulaşım, lojistik ve ekonomik hareketliliğin belirgin biçimde hızlanması bekleniyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA YARIN HİZMETE AÇILACAK ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI’NIN AÇILIŞI ÖNCESİNDE KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.