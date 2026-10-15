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Tralleis mitoloji, sinema ve müzikle açık havada buluşuyor

19-20 Ekim'de düzenlenecek Mitoloji Film Haftası'nda Tralleis Antik Kenti, mitoloji, sinema ve müzik odaklı ücretsiz etkinliklerle tarihle buluşacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tralleis mitoloji, sinema ve müzikle açık havada buluşuyor

Efeler Belediyesi'nden Tralleis'i öne çıkaran iki günlük etkinlik

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentin tarihi ve kültürel mirasını görünür kılma hedefiyle sürdürülen çalışmalara bir yenisini ekliyor. 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Mitoloji Film Haftası etkinlikleri kapsamında binlerce yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti mitoloji, sinema ve sanatla yeniden buluşacak.

Geçen yıl ilk kez yapılan Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nin ardından Efeler Belediyesi, bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu katkılarıyla gerçekleştirilen IV. Uluslararası Mitoloji Film Festivali programı çerçevesinde sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Programın ilk günü: sinema ve atölye çalışmaları:

Etkinlikler 19 Ekim Pazartesi günü Nevzat Biçer Konferans Salonunda başlıyor. Saat 11.00'de Les Mystérieuses Aventures de Claude Conseil filminin gösterimi yapılacak. Öğleden sonra saat 13.00'te Begüm Çınar'ın eğitmenliğinde 9-14 yaş grubuna yönelik Kendi Tamganı Yap atölyesi düzenlenecek; çocuklar kültürel sembolleri tanıyıp kendi çalışmalarını üretecek. Saat 14.00'te ise Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse filmi izleyicilerle buluşacak.

İkinci gün: Tralleis'te mitoloji, dans ve konser:

20 Ekim Salı günü adres, binlerce yıllık tarihiyle Aydın'ın önemli kültürel miraslarından biri olan Tralleis Antik Kenti olacak. Program saat 15.30'da Kore Yelpaze Dansı gösterisi ile başlayacak. Saat 15.45'te düzenlenecek Türk ve Kore Mitolojisi Söyleşisi'nde iki farklı kültürün mitolojik zenginlikleri ve ortak değerleri masaya yatırılacak. Günün akşam kısmında saat 17.00'de Esra Yıldırım ve Altay Bağcı konseri ile katılımcılar tarihin ve müziğin iç içe geçtiği bir deneyim yaşayacak.

Etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla Efeler Belediyesi, 20 Ekim Salı günü saat 14.00'te Bey Camii önünden hareket edecek ücretsiz servis hizmeti sağlayacak. Tüm programların halka açık ve ücretsiz olduğu belirtiliyor.

Belediye yetkilileri, organizasyonun Tralleis'i yalnızca arkeolojik bir alan olarak değil, çağdaş kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan canlı bir merkez olarak tanıtmayı amaçladığını vurguluyor. Tarihi mirasın güncel kültür üretimiyle buluşmasının, hem kent sakinlerinin bölgenin zenginliklerini daha yakından tanımasına hem de Tralleis'in ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacağına işaret ediliyor.

Efeler Belediyesi, tarih, mitoloji, sinema ve sanatın bir araya geleceği bu iki günlük programa tüm vatandaşları davet etti.

TRALLEİS ANTİK KENTİ, ULUSLARARASI FESTİVAL İLE BULUŞACAK

TRALLEİS ANTİK KENTİ, ULUSLARARASI FESTİVAL İLE BULUŞACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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