Tramvay denetiminde duyguyu istismar eden kadının üzerinden 19 bin lira çıktı

Denetimde ele geçirilen nakit miktarı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tramvayda yapılan denetimde, vatandaştan para talep ettiği belirlenen bir kadın durduruldu. Şahsın "Torunum hasta" diyerek duygu istismarı yaptığı tespit edildi ve üzerinde yapılan aramada 19 bin 225 TL nakit para ele geçirildi.

Yapılan işlemler sonucunda söz konusu nakit paraya el konulurken, şahıs hakkında ilgili birimlerce gerekli idari işlemler başlatıldı. Zabıta ekipleri, vatandaşlara yönelik mağduriyet ve suiistimal iddialarına karşı hızlı müdahale ettiklerini bildirdi.

Denetimin kapsamı ve uygulanan çalışmalar:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yalnızca dilencilere yönelik değil; kaldırım işgalleri, motosikletlerin yaya alanlarını işgali ve "Tertemiz Eskişehir" kampanyası çerçevesinde kent genelinde düzenli denetimler yürütüyor. Bu çalışmalarda toplu taşıma araçları da kontrol noktaları arasında yer alıyor ve ekipler, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı hassasiyetle hareket ediyor.

Vatandaşa çağrı ve denetimlerin devamı:

Zabıta yetkilileri, toplu taşıma araçlarında ve kamusal alanlarda duygusal istismar gördüğünü düşünen vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmesi çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini, kamu düzeni ve vatandaş güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİNCE TRAMVAY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE, "TORUNUM HASTA" DİYEREK VATANDAŞLARDAN PARA TOPLAYAN KADININ ÜZERİNDEN 19 BİN 225 TL ÇIKTI. PARAYA EL KOYULURKEN, ŞAHIS HAKKINDA İDARİ İŞLEM UYGULANDI.