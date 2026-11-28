Olayın detayları:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında tramvay durağında bekleyen genç kadın, yanına koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırı anı ve kadının mücadelesi:

Görüntülere göre, saldırgan bekleyen kadına hızla yaklaştı ve henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırıda bulundu. Kadın kendini korumaya çalışırken saldırgan kolundan tuttu ve darp etti; bu sırada kadın kurtulmak için çaba gösterdi. Bir süre sonra kadının güçlükle kurtulup olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Şüphelinin yakalanması ve bulgular:

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliyi yakaladı. Yetkililer, yakalanan kişinin zihinsel engelli olduğunu ve olay sırasında elinde bıçak bulunduğunu açıkladı. Saldırı anları çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE TRAMVAY DURAĞINDA BEKLEYEN GENÇ KADIN, YANINA KOŞARAK GELEN KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI.