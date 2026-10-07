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Tramvay seferlerini durduran kaza Konya'da ahtapot çekiciyle kaldırıldı

Konya Selçuklu'da sabah saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu tramvay yoluna giren otomobil kendini kilitledi; seferler ahtapot çekiciyle yeniden başladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:17

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tramvay seferlerini durduran kaza Konya'da ahtapot çekiciyle kaldırıldı

Olayın ayrıntıları:

Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınmayan 42 BHA 014 plakalı Mercedes marka otomobil ile 42 BM 330 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tramvay yoluna girdi ve araçta meydana gelen sorun nedeniyle kendini kilitleyerek çalışmadığı belirtildi.

Müdahale ve kurtarma süreci:

Olayın ardından tramvay seferleri durdu ve kaza mahalline trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri güvenlik önlemleri alırken, otomobilin kaldırılması için çekici istendi. İlk aşamada vatandaşlar ve polis ekipleri otomobili çekiciye doğru itmeye çalıştı; ancak araç hareket etmedi.

Ahtapot çekici ile kaldırma ve ulaşımın normale dönmesi:

Taşıma işlemi için ahtapot çekici olarak bilinen, aracı havaya kaldırıp üstüne alabilen çekici çağrıldı. Gelen çekiciyle otomobil havaya kaldırılarak aracın üstüne alındı ve kaza mahallinden uzaklaştırıldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından tramvay seferleri ve bölge trafiği normale döndü.

KONYA’DA KAZA SONRASI TRAMVAY HATTINA GİREN VE KENDİNİ KİLİTLEYEREK ÇALIŞMADIĞI BELİRTİLEN...

KONYA’DA KAZA SONRASI TRAMVAY HATTINA GİREN VE KENDİNİ KİLİTLEYEREK ÇALIŞMADIĞI BELİRTİLEN OTOMOBİL, TRAMVAY SEFERLERİNİN BİR SÜRE DURMASINA NEDEN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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