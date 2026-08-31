Tramvaya binen yaralı, Tuna Durağı'nda yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga sırasında tabancayla yaralanan H.E.A., İldem-Organize Sanayi yönünden gelen tramvaya binerek yolculuğa devam etti. Durumu fark eden yolcuların ihbarı üzerine tramvay, Tuna Durağı'nda durduruldu.

Görgü tanıklarının bildirimleri ekipleri harekete geçirdi; tramvayın durduğu noktaya kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın olduğu güzergah ve tramvaydaki hareketler, güvenlik güçlerinin olay yerinde yapacağı çalışmanın odak noktası oldu.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Sağlık ekipleri tarafından Tuna Durağı'nda yapılan ilk müdahalenin ardından H.E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada, yaralının olay yerinde müdahale edilip sevk edildiği belirtildi. Olay anındaki müdahalelerin, yolcuların zamanında ihbarıyla mümkün olduğu kaydedildi.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Polis ekipleri, olayın faili veya faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleniyor. Yetkililer, olayın çıkış nedeni hakkında araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR ŞAHIS ÇIKAN KAVGADA TABANCAYLA YARALANDIKTAN SONRA TRAMVAYA BİNDİ. DURUMU FARK EDEN YOLCULARIN İHBARI ÜZERİNE ŞAHIS, İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ.