Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralandı

Tramvayda sığınan gencin yaralanma anı

Kayseri'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yaralanan H.E.A. (16), İldem-Organize Sanayi yönünden ilerleyen tramvaya bindi. Vatandaşların ihbarı üzerine tramvayın durduğu Tuna Durağına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre Mimarsinan Kavşağı Tramvay Durağı'nda tramvay beklerken alkollü olduğu belirtilen H.E.A. ile tanımadığı E.G. (18) arasında küfürleşme kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre E.G. yanında bulunan kuru sıkı tabancayı kullanarak H.E.A.'ya ateş etti.

H.E.A.'nın vücudunun 3 farklı yerinden yaralandığı, olayın şoku ile tramvaya bindiği ve burada vatandaşlar tarafından fark edilerek müdahale edildiği bildirildi. Sağlık ekiplerinin duraktaki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda çalışma başlattı. Şüpheli E.G., olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

KAYSERİ'DE YARALI OLARAK TRAMVAYA SIĞINDIKTAN SONRA TEDAVİ ALTINA ALINAN GENCİN, TANIMADIĞI BİRİ TARAFINDAN KÜFÜRLEŞME İDDİASIYLA KURU SIKI TABANCA İLE VURULDUĞU ÖĞRENİLDİ. OLAYI GERÇEKLEŞTİREN 18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI.