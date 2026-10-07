Tredaş Tekirdağ kurumlar vergisi listesinde ilk sıraya yerleşti

Tredaş Tekirdağ kurumlar vergisi listesinde ilk sırada

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 2025 yılı Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tekirdağ İli İlk 100 Sıralamasında 484 milyon 950 bin TL tahakkuk eden vergi tutarıyla birinci sırada yer aldı. Şirket, kent ekonomisine ve kamu gelirlerine yaptığı katkıyı sürdürürken dağıtım altyapısına yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Vergi sıralaması ve bölge ekonomisine etkisi:

TREDAŞ, Tekirdağ’ın elektrik dağıtım altyapısının işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu kurum olarak, 2025 vergi tablosunda en yüksek tahakkuku beyan eden kurum oldu. Bu sonuç, şirketin oluşturduğu istihdam, sağladığı katma değer ve kamu gelirlerine katkısının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Şirketin bölgedeki faaliyetleri yalnızca vergi ödemesiyle sınırlı değil; şebeke yenileme, teknolojik altyapı dönüşümü ve verimlilik odaklı çalışmalarla daha güvenilir hizmet sunulması hedefleniyor. Bu çalışmaların yerel tedarik ve istihdam üzerinde de etkisi bulunuyor.

Yatırım hedefleri ve altyapı programı:

TREDAŞ, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki elektrik dağıtım altyapısına yönelik olarak 2026-2030 döneminde toplam 30 milyar TL yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca 2026 yılı yatırım programında 6 milyar TL tutarında bir yatırım planı yer alıyor.

Bu yatırımlar kapsamında şebeke yenileme, teknolojik dönüşüm ve arıza müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi ön plana çıkıyor. Şirketin hedefleri, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı ile bölgede sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Genel müdürün değerlendirmesi:

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, Tekirdağ’ın 2025 kurumlar vergisi sıralamasında birinci olmalarının bölgeye sağladıkları ekonomik katkının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Ergin, TREDAŞ için asıl sorumluluğun güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak, arızalara hızlı müdahale etmek ve müşteri ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmek olduğunu vurguladı.

Ergin ayrıca 2026-2030 dönemine ilişkin yatırım hedeflerine dikkat çekerek, yatırımlar ve teknolojik dönüşüm çalışmalarıyla Trakya’da daha güçlü ve güvenilir bir dağıtım altyapısı oluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TREDAŞ), 2025 YILI KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TEKİRDAĞ İLİ İLK 100 SIRALAMASI’NDA 484 MİLYON 950 BİN TL TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARIYLA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI.