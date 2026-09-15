Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların programı ve derbi tarihleri ilan edildi

Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların programı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden 7 ila 16. haftalar arasındaki maç takvimini duyurdu. Program, tarihler ve saatlerle birlikte kulüplerin ve taraftarların bilgisine sunuldu.
Önemli derbi ve güvenlik kararı:
Federasyon açıklamasında, 9. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da; 13. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de oynanacağının belirtildiği ifade edildi. Kararın, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri nedeniyle verildiği kaydedildi.
Haftalara göre maç programı:
7. hafta
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
16.00 Samsunspor - Trabzonspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe
8. hafta
16 Ekim Cuma
20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor
17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Kocaelispor - Göztepe
19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK
19 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
9. hafta
23 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
24 Ekim Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler
25 Ekim Pazar
16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 Göztepe - Çorum FK
26 Ekim Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - İstanbul Başakşehir
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe
10. hafta
30 Ekim Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray
31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe
1 Kasım Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
16.00 İstanbul Başakşehir - Samsunspor
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
2 Kasım Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor
11. hafta
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
12. hafta
21 Kasım Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
16.00 Galatasaray - Samsunspor
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
22 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor
23 Kasım Pazartesi
20.00 İstanbul Başakşehir - Çorum FK
13. hafta
27 Kasım Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor
28 Kasım Cumartesi
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler
29 Kasım Pazar
13.30 Çorum FK - Kocaelispor
16.00 Eyüpspor - İstanbul Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
30 Kasım Pazartesi
19.00 Göztepe - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Galatasaray
14. hafta
4 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
5 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Corendon Alanyaspor
19.00 İstanbul Başakşehir - Fenerbahçe
6 Aralık Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor
16.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
16.00 Beşiktaş - Samsunspor
19.00 Trabzonspor - Çorum FK
7 Aralık Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
15. hafta
11 Aralık Cuma
20.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler
12 Aralık Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Kasımpaşa
16.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
19.00 Eyüpspor - Galatasaray
13 Aralık Pazar
13.30 Kocaelispor - Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir
16.00 Göztepe - Konyaspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
14 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
16. hafta
18 Aralık Cuma
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Göztepe
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Eyüpspor
16.00 İstanbul Başakşehir - Erzurumspor FK
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor
20 Aralık Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Çorum FK
16.00 Samsunspor - Gaziantep FK
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
21 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Kocaelispor
Takvimde belirtilen maç gün ve saatleri TFF tarafından ilan edildi; kulüp veya yetkili mercilerden gelecek olası değişiklikler takip edilmelidir.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 7 İLE 16. HAFTA ARASI OYNANACAK MÜSABAKALARIN PROGRAMI DUYURULDU.
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