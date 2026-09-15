Trendyol, yapay zekâyı fikirden üretime ölçeklendiriyor

Trendyol Tech'in hedefi:

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Trendyol, yapay zekâ ve makine öğrenmesi yatırımlarını yalnızca araştırma aşamasında bırakmayıp, gerçek iş problemlerinde çalışır hâle getirerek ölçeklenebilir sistemlere dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşımın paylaşıldığı merkezî etkinliklerden biri olarak AI/ML Summit: AI at Scale sayesinde şirket, uygulama odaklı deneyimlerini teknoloji topluluğuyla buluşturacak.

zirvenin odağı:

26 Eylül'de düzenlenecek zirvede dört ana tema öne çıkıyor: yapay zekâ ajanları, yazılım geliştirme süreçlerinde otomasyon, büyük dil modellerinin kurumsal kullanımı ve uçtan uca makine öğrenmesi sistemleri. Bu başlıklar, e-ticaretin operasyonel ve müşteri deneyimi boyutlarında nasıl somut kazançlar sağladığını göstermeye odaklanacak.

program ve konuşmacılar:

Zirve, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan ile Trendyol CTO’su Cenk Çivici tarafından gerçekleştirilecek "Trendyol - AI at Scale" başlıklı açılış konuşmasıyla başlayacak. Etkinlikte 450’den fazla mühendis, veri bilimci, akademisyen, ürün lideri ve yapay zeka uzmanı bir araya gelecek ve Trendyol Tech ekiplerinden 10’dan fazla uzman gerçek uygulama örneklerini paylaşacak.

uygulama örnekleri ve etki alanları:

Zirvede sunulacak vakalar, yapay zekânın yazılım geliştirmeden arama ve öneri sistemlerine, talep tahmininden rota optimizasyonuna kadar uzanan kullanım alanlarına dair somut örnekler içerecek. Ayrıca oturumlarda siber güvenlik, yazılım mühendisliği, veri bilimi, ürün yönetimi ve kullanıcı deneyimi perspektifleri bir araya getirilerek, yapay zekâ destekli çalışma modellerinden daha otonom agentic sistemlere geçiş tartışılacak.

katılım ve başvuru:

Etkinlik Trendyol Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. AI/ML Summit: AI at Scale’a katılmak isteyen teknoloji profesyonelleri, başvurularını 18 Eylül saat 12.00'ye kadar etkinlik sayfası üzerinden yapabilecek.

TRENDYOL CTO’SU CENK ÇİVİCİ