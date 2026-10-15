Trendyol’dan ajan destekli kişiselleştirme ile e-ticaretin yeni rotası

Trendyol’un agentic vizyonu

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Slush’D İstanbul’daki "Agentic Pazaryeri: Yapay Zeka Ticareti Nasıl Yeniden Şekillendirecek" panelinde şirketin yapay zeka odaklı stratejilerini ve agentic (ajan tabanlı) alışveriş vizyonunu paylaştı. İnan, yapay zekanın yalnızca süreçleri hızlandırmakla kalmayıp kullanıcı davranışlarını kişiselleştirmede ve iş modellerini dönüştürmede merkezi bir rol üstlendiğini vurguladı.

Ajan tabanlı kişiselleştirme ve kullanıcı deneyimi:

İnan, yeni dönemde kullanıcı deneyiminin daha dinamik ve bireye özgü hale geleceğini belirterek platformun ziyaretçi kitlesine ilişkin verileri örnek verdi. Trendyol’u günlük ziyaret eden 17 milyon kullanıcının her birine neredeyse gerçek zamanlı uyum sağlayabilecek kişiselleştirilmiş deneyimler sunma potansiyeline işaret etti. Bununla birlikte, İnan tüm alışverişlerin tamamının ajanlarca yürütüleceği bir modele hemen ulaşılamayacağını, özellikle moda ve yaşam tarzı gibi keşfetmenin öne çıktığı kategorilerde kullanıcıların seçenekleri kendilerinin değerlendirmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Satıcılar ve iç operasyonlarda yapay zeka:

Trendyol’un satıcı ekosistemini güçlendiren teknolojik altyapı da panelin odağındaydı. İnan, satıcıların dijital asistan Ortak ile operasyonlarını kolaylaştırdığını, Trendyol’un büyük dil modeli Trendyol LLM sayesinde iş ortaklarının dil bariyerini aşarak 10 dilde ihracat yapabildiğini aktardı. Ayrıca yapay zeka destekli veri analizlerinin stok yönetimi ve ürün tasarımı kararlarında satıcılara hedef pazar talebine dayalı doğruluk sağladığını söyledi.

İnan, iç organizasyona dair somut rakamlar da paylaştı: teknoloji ekiplerinde yapay zeka asistanı kullanım oranı %90, yazılan kodun yaklaşık %20’sinin otonom yapay zeka tarafından üretildiği ve platformda 16 binden fazla görevin otonom şekilde yürütüldüğü belirtildi. Bu veriler, Trendyol’un hem tüketici deneyimini hem de satıcı operasyonlarını yapay zeka ile güçlendirme yönündeki uygulamalarının kapsamını ortaya koyuyor.

Panelde İnan, girişimcilik ekosistemi temsilcileriyle bir araya gelerek Trendyol’un hedefini yeniden vurguladı: geleceğin e-ticaret dünyasında hem tüketiciler hem de satıcılar için güvenilir ve yenilikçi bir platform olmak. Paylaşılan somut uygulamalar ve oranlar, şirketin yapay zekayı stratejik bir dönüşüm aracı olarak benimsediğini gösteriyor.

TRENDYOL GRUBU CEO'SU ERDEM İNAN, SLUSH'D İSTANBUL ETKİNLİĞİNDE DÜZENLENEN "AGENTİC PAZARYERİ: YAPAY ZEKA TİCARETİ NASIL YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK" BAŞLIKLI PANELDE, YENİ DÖNEMDE KULLANICI DENEYİMİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ KİŞİSELLEŞTİRMENİN VE AGENTİC TABANLI ALIŞVERİŞİN ÖNE ÇIKACAĞINI BELİRTTİ.