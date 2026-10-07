Tribünler aile dostu oluyor: Niğde Belediyespor kadın ve çocuklara ücretsiz maç izleme imkanı sunuyor

Niğde Belediyespor’dan aileye yönelik tribün uygulaması

Niğde Belediyespor, kadın taraftarlar ile 12 yaş altındaki çocukların belirlenen tribünlerden maçları ücretsiz takip edebileceğini duyurdu. Kulübün hayata geçirdiği uygulama, stadyumlarda daha güvenli ve aile dostu bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor.

uygulamanın amaçları:

Kulüp yetkilileri, uygulamanın iki ana hedefi olduğunu belirtti: çocukların erken yaşta spor ve tribün kültürüyle tanışması ve kadın taraftarların takıma daha fazla destek vermesi. Bu kapsamda maç günlerinde kadınlar ve 12 yaş altı çocuklar için ayrı tribünler ayrılacak ve bu alanlardan ücretsiz giriş sağlanacak.

kulübün çağrısı ve mesajı:

Niğde Belediyespor açıklamasında, "Niğde Belediyespor sadece sahada değil, tribünde de bir ailedir" ifadelerine yer vererek kadınlar ve çocukları karşılaşmalara davet etti. Kulüp yetkilileri uygulamanın, maç atmosferini ailelere daha uygun hale getireceğini ve uzun vadede yerel taraftar kültürünü güçlendireceğini vurguladı.

Uygulamaya ilişkin detaylar ve hangi tribünlerin ücretsiz olacağı konusunda izleyicilerin kulübün resmi duyurularını takip etmesi istendi.

NİĞDE BELEDİYESPOR’DAN KADIN VE ÇOCUK TARAFTARLARA ÜCRETSİZ TRİBÜN