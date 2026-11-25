müzedeki eylem ve mesajı:

Çanakkale'de yer alan Troya Müzesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sergilenen Polyksena Lahdi'ni sembolik bir uygulamayla geçici olarak örttü. Müze yönetimi, 5 bin 600 yıllık Troya Ören Yeri'nden çıkan eserler arasında yer alan lahdi 10 dakikalığına siyah bir örtüyle kapatarak ziyaretçilere kadına yönelik şiddetin zamana yayılan etkisini hatırlatmayı amaçladı.

lahdin tarihi ve bulunma koşulları:

Üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği ve 1994'te Biga ilçesi Kızöldün Tümülüsü'nde bulunan 2 bin 500 yıllık Polyksena Lahdi, müzenin bu eyleminde merkezi bir rol oynadı. Eserin anlattığı öykü, tarihsel bir sahnelemeyle geçmişteki şiddet biçimlerini göz önüne seriyor ve müze yetkilileri bunun güncel toplumsal yaralara gönderme yaptığını vurguladı.

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören uygulamanın gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Polyksena Lahdi, kadına yönelik şiddetin anlatıldığı en eski ve en anıtsal eserlerden biri. Bu nedenle bugün, 25 Kasım’da, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Polyksena Lahdi’ni 10 dakikalığına siyah bir örtüyle kapattık. Lahde ismini veren Polyksena, Troya Kralı Priamos’un en küçük kızıdır. Troya Savaşı’ndan sonra, Akhilleus’un oğlu Neoptolemos tarafından Akhilleus’un mezarı başında kurban edilir. Siyah örtüyle geçmişte yaşanan şiddetin bugün de farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğünü hatırlatmak istiyoruz. Örtünün üzerine bıraktığımız beyaz gül ise umudu ve yaşamı simgeliyor. Polyksena’nın hikâyesi binlerce yıl öncesine ait olsa da bugün hala güncelliğini koruyan toplumsal bir yaranın simgesi" dedi.

Örtü ve üzerine bırakılan beyaz gül, müzenin kısa süreli eylemini izleyiciler için görsel ve duygusal bir hatırlatmaya dönüştürdü. Müze yetkilileri, bu tür sembolik müdahalelerin farkındalık oluşturma işlevini taşıdığını belirtti.

TROYA MÜZESİ'NDE SERGİLEN POLYKSENA'NIN KURBAN EDİLMESİNİN BETİMLENDİĞİ POLYKSENA LAHTİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ'NDE MÜZE TARAFINDAN SİYAH ÖRTÜYLE KAPATILDI.