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Troya tüneli kavşağında otobüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale Ayvacık'ta Troya tüneli girişindeki kavşakta otobüsle otomobil çarpıştı; araçtaki iki kişi ile üç köpek yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:35

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Troya tüneli kavşağında otobüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay yeri ve kaza anı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Troya tüneli girişindeki kavşakta saat 07.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı belirtilen 09 DZ 760 plakalı otomobil ile İzmir istikametine seyir halinde olan Pamukkale firmasına ait, sürücüsü E.Ç. olan 34 TT 335 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan üç köpeğin de telef olduğu bildirildi. Otomobilin sürücüsünün kimliğinin henüz belirlenmediği açıklandı.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Kaza yerinde emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş biçimi ile sorumluluk bağlantılarını araştırıyor.

yolcu durumu ve yerel etkiler:

Kaza sırasında otobüste yolcuların bulunduğu ancak kaynak metinde otobüs yolcularına ilişkin yaralanma bilgisi paylaşılmadığı belirtildi. Olay, bölgedeki trafik akışını etkileyerek yetkililerin müdahalesine neden oldu; inceleme tamamlandığında daha ayrıntılı sonuçlar duyurulacak.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNİN TROYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAVŞAKTA MEYDANA GELEN KAZADA YOLCU...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNİN TROYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAVŞAKTA MEYDANA GELEN KAZADA YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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