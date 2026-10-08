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trt sinema tırı'nın 18. durağı Erzurum oldu: 5 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

TRT Sinema Tırı'nın 18. durağı Erzurum'da gerçekleşti; 4-11 yaş gösterimleriyle yaklaşık 5 bin öğrenci ağırlandı, proje 18 ilde 52 bine ulaştı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

trt sinema tırı'nın 18. durağı Erzurum oldu: 5 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

trt sinema tırı'nın 18. durağı Erzurum oldu: 5 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

TRT Sinema Tırı, 'sinemaya gidemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla çıktığı yolculuğunun 18. durağında Erzurum'da yoğun ilgiyle karşılandı. Kentte düzenlenen gösterimlerde yaklaşık 5 bin öğrenci ağırlandı; projeyle bugüne kadar toplam 52 bin çocuğa ulaşıldı.

gösterimlerin kapsamı ve ulaşım verileri:

4-11 yaş arası çocuklara yönelik film ve animasyon gösterimleriyle planlanan etkinlikler, katılımcılara beyaz perde deneyimi sunmayı hedefliyor. Proje, şimdiye kadar 18 il ve 41 ilçe çapında düzenlenen seanslarla çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırdı.

vali aydın baruş'un değerlendirmesi:

Etkinlik alanını ziyaret eden Erzurum Valisi Aydın Baruş, TRT Sinema Tırı'nın çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişiminde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Baruş, TRT'nin milli ve manevi değerlere uygun içerikler ürettiğini belirterek, eğitici yapımların çocukların duyarlılık ve bilgi birikimini artırmada önemli olduğunu ifade etti.

Vali Baruş, çocuklara seslenirken şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Çocuklarımız televizyon, sosyal medya ve dijital mecralar aracılığıyla her gün sayısız içerikle karşı karşıya kalıyor. Bu süreçte eğitici, çocukların duyarlılıklarını ve bilgi birikimini artıracak, onlara gelecekte yön verecek yapımların sunulması büyük önem taşıyor.' Ayrıca öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek 'Gelecek sizin için aydınlık ve güzel olsun' temennisinde bulundu.

TRT Sinema Tırı, nitelikli içeriklerle çocukları buluşturma ve sinema kültürünü yaygınlaştırma amacıyla Türkiye genelindeki yolculuğuna devam edecek.

SİNEMAYA GİTME İMKANI BULAMAYAN ÇOCUKLARI BEYAZ PERDEYLE TANIŞTIRAN TRT SİNEMA TIRI’NIN 18. DURAĞI...

SİNEMAYA GİTME İMKANI BULAMAYAN ÇOCUKLARI BEYAZ PERDEYLE TANIŞTIRAN TRT SİNEMA TIRI’NIN 18. DURAĞI ERZURUM OLDU. KENTTE YAKLAŞIK 5 BİN ÖĞRENCİYİ AĞIRLAYAN PROJEYİ ZİYARET EDEN ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, YERLİ VE MİLLİ YAPIMLARIN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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