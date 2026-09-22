Trump BM'de: geçişte sıkı güvenlik ve Putin'e 'savaşı bitir' çağrısı

Trump'ın BM'ye gelişi ve güvenlik önlemleri

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte, yüksek güvenlik önlemleri altında Birleşmiş Milletler binasına geçti. Geçiş sırasında New York Polis Departmanı güvenliği en üst seviyeye çıkardı ve BM'nin bulunduğu birinci cadde, Trump'ın konvoyunun geçişinden dakikalar önce yaya trafiğine kapatıldı.

Konvoyun öncü birliklerinin ardından Trump'ın aracı görüldü; geçiş boyunca cadde üzerinde en ufak bir harekete izin verilmedi. Trump ve eşi, kortejle birlikte BM kampüsüne giriş yaptı.

Genel Kurul ve Guterres'in son açılışı:

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, New York'ta bugün başlıyor. Görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu oturumda son kez açılış konuşmasını yapacak.

Liderlerin kürsüden vereceği mesajların öne çıkacağı oturumlara dakikalar kala Trump'ın gelişi, toplantı öncesi güvenlik ve medya hareketliliğini artırdı.

Putin'e mesaj ve basına yönelik sözleri:

BM'ye girişinde gazetecilere konuşan Trump, basına dair şaşkınlığını dile getirerek 'CNN'in burada benimle ilgili haber yapmasına şaşırdım. Burada olmamanız gerekirdi. Beni haber yapmayacağınızı söylemiştiniz. Beni haber yapmamanız gerekirdi' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik soruya ise Trump, kısa ve net bir çağrıyla karşılık verdi: 'savaşı bitir'.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte yüksek güvenlik önlemleri altında aracıyla BM'ye geçiş yaptı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Savaşı bitir" mesajı verdi.