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Trump duyurdu: enerji ateşkesi ilan edildi, Zelenskiy eleştirildi

Donald Trump, sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında 'enerji ateşkesi' ilan edildiğini duyurdu; açıklama Ukrayna'nın altyapı saldırıları sonrası yapıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump duyurdu: enerji ateşkesi ilan edildi, Zelenskiy eleştirildi

Trump'ın duyurusu:

Donald Trump, sosyal medya paylaşımında 'Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın' ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında bu duyuruyu enerji ateşkesi olarak nitelendirdi ve taraflara anlaşmayı koruma çağrısında bulundu.

Zelenskiy eleştirisi ve bağlam:

Açıklamanın devamında Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'i eleştirdi ve 'Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi' sözlerini paylaştı. Haberde yer aldığı şekilde bu eleştiriler, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin tartışmaların ardından geldi.

Olası etkiler ve değerlendirme:

Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesi iddiası, enerji altyapısına yönelik saldırılarda bir azalma işareti olarak okunabilir; ancak paylaşımda ateşkesin kapsamı, denetimi veya hangi koşullarda sürdürüleceğine dair ayrıntılar yer almadı. Başkanın 'bunu bozmayın' çağrısı, taraflara anlaşmaya uyma yönünde doğrudan bir mesaj iletirken, gelişmenin diplomatik ve pratik yansımaları izlenecek önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, &quot;RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞTA DERHAL GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ENERJİ...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, "RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞTA DERHAL GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ENERJİ ATEŞKESİ İLAN EDİLMİŞTİR. HER İKİ TARAF DA ANLAŞMAYA VARDI, BUNU BOZMAYIN" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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