Trump erdoğan'ı 'çetin ceviz' diye nitelendirdi ve bölgesel işbirliğine vurgu yaptı

zirve ve katılımcılar:

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyeleriyle bölge liderlerinin katıldığı kritik zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump aynı salonda yer aldı. Toplantıya, aralarında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi gibi isimler de katıldı.

Zirvenin gündeminde öncelikli olarak İran ile devam eden çatışma, bölgesel güvenlik, enerji arzının sürekliliği ve Gazze'ye yönelik insani süreçler yer aldı. Trump açılış konuşmasında hem bölgesel işbirliğine hem de yıllardır süren yaptırımların ve askeri operasyonların etkilerine dair değerlendirmeler yaptı.

trump'tan erdoğan'a övgüler:

Salona girişte Erdoğan'la selamlaşan Trump, Cumhurbaşkanı için tekrar eden övgülerde bulundu. Trump, Erdoğan hakkında, "Kendisi zorlu bir adam ama onu yine de seviyorum. En çetin adam bu ama onu yine de seviyorum" ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında Erdoğan'ı işaret ederek, "Çetin cevizdir... Kendisi harika biri. Harika bir adam, öyle değil mi? Kendisi benim dostum" dedi.

Trump'ın Erdoğan vurgusu, salondaki diğer liderlerle kurulan kişisel ilişkilere ve bölgesel diplomaside karşılıklı güvene dikkat çekti. Başkan, bu çerçevede ülkeler arasındaki ilişkilere teşekkür ederek, masadaki ortakların ABD'ye yaptıkları yatırımlar ve destek için minnettarlığını dile getirdi.

iran politikası ve operasyonel açıklamalar:

Trump konuşmasını İran'a ilişkin değerlendirmelerle sürdürdü. Başkan, Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İran ile bir anlaşma olasılığı üzerinde "çok önemli" görüşmeler yaptığını belirterek, "Ara bulucularla çok verimli bir görüşme yaptılar. Bir anlaşmaya varılması yönünde güçlü bir ivme olduğunu düşünüyorum" dedi.

Operasyonel sonuçlara dair Trump, İran'ın askeri ve ekonomik kapasitesine ağır darbeler vurulduğunu savundu. Konuşmasında "Silah fabrikalarının yüzde 90’ından fazlasını, 450 balistik füze depolama tesisini ve 800 insansız hava aracı depolama tesisini yok ettik" ifadelerini tekrarladı. Ayrıca İran'ın ekonomik olarak ağır kayıplar yaşadığını ve şu an finansal açıdan tecrit edildiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak Trump, ABD Donanması'nın geçiş yollarını mayınlardan temizlediğini ve bunun petrol akışını kolaylaştırdığını belirtti: "Körfez’den çıkarılan 1 milyar varilden fazla petrole refakat ettik" ve "Boğazdan her gece 25 ila 30 gemi geçiriyoruz" dedi. Bu operasyonları "çelik duvar" olarak nitelendirdi.

Trump ayrıca İran'ın nükleer kapasitesini engellemeye odaklandıklarını vurguladı: "Yaptıklarımızın büyük bölümü, belki de yüzde 99’u İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek içindi" ve belirli hedeflere atıfla "Kazma Dağı’ndan bahsediyorum. Orada fazla faaliyet görmüyoruz ama görürsek, hemen havaya uçuracağız" ifadelerini kullandı.

Başkan, aynı zamanda Gazze sürecine dair geçmişteki işbirliklerine dikkat çekti; bir yıl önceki BM görüşmelerinin ardından yapılanların, BM Güvenlik Konseyi'nin 20 maddelik Gazze Barış Planı onayı ve Barış Kurulu'nun kurulmasıyla sonuçlandığını söyledi ve bu çabaların yüz binlerce hayatı kurtardığını iddia etti.

mesajın önemi ve gelecek beklentileri:

Trump, İran ile durumun ABD iç siyasi takvimine bağlı olarak değişebileceğini belirtti; ara seçimlerin ardından bir çözüm olasılığına işaret etti ve "Belki daha önce de olabilir... Ben seçimleri zaten ezici farkla kazandım" dedi. Buna karşın, tehdit ortadan kalkmazsa askeri seçeneklerin masada kalacağı mesajını verdi: "İran tehdidini ortadan kaldıracağız. Belki bir anlaşma yapacağız. Bu iş çok ama çok hızlı bir şekilde bitecek" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Toplantı, bölgesel liderler arasındaki ilişkilerin kişisel dinamikleri, ortak güvenlik öncelikleri ve enerji tedarikini koruma çabaları etrafında şekillendi. Trump'ın Erdoğan'a yönelik övgüleri ve İran'a dair somut rakamlarla yapılan açıklamalar, zirvenin hem diplomatik hem de stratejik düzeyde mesajlar içerdiğini gösterdi.

TRUMP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÖVGÜLER: "HARİKA BİR ADAM, O TAM BİR SERT ADAM, ONUNLA UĞRAŞMAYIN"