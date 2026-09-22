Trump görüşmede Diego Garcia'yı gündeme taşıdı, Burnham ilişkinin önemini vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Birleşmiş Milletler 81’nci Genel Kurulu marjında gerçekleştirdikleri ikili görüşmede bir araya geldi. Görüşme, tarafların bazı dış politika farklılıklarına rağmen yapıcı bir havada geçtiğine dair ifadelerle sona erdi.

görüşmenin gündemi:

Taraflar görüşmede Ukrayna, Falkland Adaları'nın statüsü ve ticaret gibi çok sayıda konuyu ele aldı. Trump, görüşmenin ardından Burnham'ı "doğal bir iş insanı" olarak nitelendirerek kişisel kanaatini paylaştı. İki lider, ortak çıkarlar ve farklılıklar üzerinden ilişkilerini ileriye taşımaya yönelik mesajlar verdi.

Görüşmenin ardından Trump ayrıca, İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında bulunan ABD-İngiltere askeri üssünün statüsünü yeniden düzenleme planını eleştirdi. Trump bu plana ilişkin olarak onu "korkunç bir anlaşma" şeklinde tanımladı ve endişelerini dile getirdi.

chagos adaları ve diego garcia:

Burnham, ilk buluşmada ilişkilerin önemine vurgu yaparak "Bu ilişki bizim için çok önemli ve bunun üzerine inşa edeceğiz" dedi ve Diego Garcia konusunda bir çözüm arayışında olacaklarına dair söz verdi. İngiltere, iki asırdan fazla süren yönetimin ardından geçen yıl Chagos Adaları'nın egemenliğini Mauritius'a devretme konusunda anlaşmış ancak en büyük ada olan Diego Garcia için 99 yıllık kira hakkı elinde tutulmuştu.

Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için gerekli yasal adımlar, ABD'nin itirazları nedeniyle bir süreliğine askıya alınmıştı. Görüşmede tarafların bu hassas dengeyi nasıl yönetmeye çalıştığı ve ilişkileri güçlendirme iradesi öne çıkan başlıklar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi.