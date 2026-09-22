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Trump ile Mamdani Gracie Mansion'da konut krizini ele aldı

Donald Trump, Gracie Mansion'da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile konut ve göçmenlik gündemini ele aldı; görüşme bir saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:47

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Trump ile Mamdani Gracie Mansion'da konut krizini ele aldı

Trump ile Mamdani'nin Gracie Mansion görüşmesi:

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi Gracie Mansion'da ağırladı. İkili, basına kapalı gerçekleşen görüşmede 1 saat görüştü; görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında samimi bir görüntü sergilendi.

Görüşmenin odağı:

Mamdani, görüşmede uygun fiyatlı konut ve göçmenlik konularının ele alındığını, toplantının "geniş kapsamlı" olduğunu söyledi. Mamdani, Trump'la Sunnyside Yard projesinde binlerce yeni konut inşa etme konusunda ortak ilgi bulunduğunu belirtti. İkili daha önce en az iki kez bir araya gelmişti.

Basına ilişkin tartışma:

Mamdani, Trump'ın CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişlerini yasaklama kararına ilişkin soruya, "Başkan’a tüm basın mensuplarının burada olacağını söyledim" yanıtını verdi. Trump ise kalabalık basını işaret ederek, "İlginç olan şu ki beni boykot edeceklerini söylediler ama hiç boykot etmediler, bu yüzden bu konuda pek endişelenmedim. Bence bu yayın organlarının adil olma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.

Farklılıklar ve iş birliği isteği:

Mamdani, Trump yönetiminin Haitili göçmenlere yönelik koruma önlemlerini kaldırma kararını da görüştüklerini, New Yorkluları nasıl güvende tutabilecekleri ve göçmenlerin şehir için önemine dair güçlü görüşlerini aktardığını söyledi. Mamdani, aralarındaki keskin görüş ayrılıklarına rağmen ilişkinin sürdüğünü vurguladı ve sosyal medyada görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi.

Trump, Mamdani'nin "büyük bir potansiyele" sahip olduğunu belirterek, "Umarım harika bir belediye başkanı olur. New York için iyi olanı istiyorum. Ülke için iyi olanı istiyorum. Harika bir belediye başkanı olmasını istiyorum" dedi.

Trump'ın bu ziyareti, 1981'de Ronald Reagan'ın Ed Koch ile Gracie Mansion'da görüşmesinden sonra ilk başkanlık ziyareti oldu.

ABD BAŞKAN DONALD TRUMP VE NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI ZOHRAN MAMDANİ, 1 SAAT SÜREN GÖRÜŞMEDE KONUT...

ABD BAŞKAN DONALD TRUMP VE NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI ZOHRAN MAMDANİ, 1 SAAT SÜREN GÖRÜŞMEDE KONUT KRİZİNİ ELE ALDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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