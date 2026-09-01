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Trump: İran'a nükleer müdahale seçeneğini kaldırdım

Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran’a nükleer silah kullanma seçeneğini elediğini belirtti; Hürmüz Boğazı, petrol ve Venezuela anlaşmasını da değerlendirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 02:09

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Trump: İran'a nükleer müdahale seçeneğini kaldırdım

Başkanın açıklamaları:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da sağlık hizmetlerinin ücretlerinin düşürülmesine ilişkin bir duyuru sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasında hem İran’a yönelik askeri duruma hem de enerji politikalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İran'ın askeri durumuna ilişkin değerlendirme:

Trump, İran’a yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde bunun "oldukça sınırlı bir harekat" olacağını söyledi ve Tahran’ı "başarısız olmuş bir devlet" olarak tanımladı. Açıklamasında İran’daki enflasyonun yüzde 350 seviyesinde olduğunu, para birimlerinin işlev kaybettiğini ve askerlerine maaş ödeyemediklerini belirtti. Ayrıca, donanma ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde tahrip olduğunu ve gözetleme sistemlerinin neredeyse tamamının imha edildiğini ifade etti.

İran’a karşı nükleer silah kullanma ihtimaline dair doğrudan soruya yanıt veren Trump, "İran’a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok." dedi ve askeri bakımdan Tahran’ın büyük ölçüde mağlup edildiğini savundu.

Hürmüz Boğazı, petrol sevkiyatı ve Venezuela anlaşması:

Trump Hürmüz Boğazı’ndaki durumu öne çıkararak bölgeden gecede ortalama 30 gemi geçişi sağlandığını ve bunun petrol arzı açısından kritik olduğunu belirtti. Bu düzenlemelerin petrol fiyatlarının aşırı artmasını engellediğini söyledi.

Venezuela ile varılan petrol anlaşmasını da değerlendiren Trump, bölgedeki enerji kaynaklarının ABD rafinerilerine gelmesinin planlandığını ve ağır petrolün işleneceğini söyledi. Anlaşmayı "belki de tarihin en büyük anlaşması" olarak nitelendirdi ve bu hamlenin savaşın maliyetini telafi ettiğini iddia etti. Petrolün piyasaya ulaşmasının zaman alabileceğini ancak sürecin "hızlı ilerleyeceğini" belirtti; stratejik rezervleri doldurmak istediğini de ekledi.

Diğer açıklamalar:

Trump, İran’ın yönetiminin kimde olduğu konusundaki soruya, "Onlar da bilmiyor" yanıtını vererek, radikallerin varlığını işaret etti ama askeri açıdan etkisizleştirildiklerini söyledi. Fed Başkanı Kevin Warsh hakkında ise kendisine saygı duyduğunu, gerekli olanın yapılacağına inandığını belirtti ve mevcut faiz oranlarının yüksek olduğunu düşündüğünü ifade etti. Pete Hegseth ile ilgili başkanlık adaylığı spekülasyonlarına ise Hegseth’in "harika bir iş çıkardığını" söyleyerek yorum yaptı.

Trump, İran ile savaş kararını savunarak bunun "bir mecburiyet" olduğunu ve aksi halde şehirlerimize saldırılabileceğini, İsrail ve Orta Doğu’nun hedef alınabileceğini belirtti. Konuşması, dış politika, enerji ve ekonomik politikalarda birbirine bağlı mesajlar içerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, &quot;İran’a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok&quot;...

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok" dedi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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