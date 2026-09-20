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Trump: İran’da yakın gelecekte önemli gelişmeler olabilir

Trump, İran için 'çok büyük şeyler' olabileceğini söyleyerek seçeneklerin masada olduğunu; BM'de görüşmeye açık olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump: İran’da yakın gelecekte önemli gelişmeler olabilir

Trump'ın İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda İran ve Orta Doğu politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fox News muhabiri Trey Yingst'in aktardığı konuşmada Trump, İran konusunda şu anda 'karar verme aşamasında' olduğunu belirtti ve 'İran'da çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler gerçekleşecek' ifadesini kullandı.

seçenekler masada:

Trump, masadaki olası yaklaşımları üç başlıkta sıraladı: 'İran'ı tamamen imha etmek', 'ekonomik olarak çürümeye bırakmak' ya da 'anlaşma yapmak'. Trump, bu seçeneklere ilişkin retorik olarak, 'Benim sorum şu; eğer bunu yapacaksam, bütün ülkeyi ne zaman havaya uçuracağım? Uslu dursalar iyi olur' dedi.

BM görüşmesi ve bölge yaklaşımı:

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir görüşme yapma olasılığına 'muhtemelen açık olacağı' yanıtını verdi. Bölgedeki gerilim ve ABD vatandaşlarına gönderilen uyarılara rağmen, Trump bu hafta sonunu diğer hafta sonlarından farklı görmediğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarına değinen Trump, Washington'ın Husilerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve onlarla 'ABD ile savaşmama' konusunda anlaştıklarını söyledi. Ayrıca, bazı yetkililerin masaya getirilebilecek müzakereciler konusunda çekingen davrandığını, bazı kişilerin 'fareler gibi saklandığını' iddia etti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, &quot;İRAN’DA ÇOK DA UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE ÇOK BÜYÜK ŞEYLER...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, "İRAN’DA ÇOK DA UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE ÇOK BÜYÜK ŞEYLER GERÇEKLEŞECEK" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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