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Trump: İran'ı yok ederek dünyada barışı tesis ettiğimizi savunuyorum

Trump, Time röportajında İran’ın nükleer ve askeri kapasitesini hedef aldıklarını, binlerce can kaybına rağmen İran’la barışın mümkün olmadığını söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:47

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Trump: İran'ı yok ederek dünyada barışı tesis ettiğimizi savunuyorum

Trump'ın İran stratejisi:

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Eylül’de Beyaz Saray’da Time dergisine verdiği röportajda İran savaşı ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın başında bunun "6 ila 8 hafta" süreceğini öngördüğünü, ancak olayların şimdi "7. ay"a girdiğini hatırlattı ve operasyonların gerekçelerini savundu.

Trump, nükleer tesislere yönelik vuruşları anlatırken, bu tesislerin "binlerce ton enkazın altında kaldığını" belirtti ve o noktada durabileceğini fakat "daha ileri gitmeye" karar verdiğini söyledi; amacının "farklı bir şekilde yeniden baş göstermelerini istememek" olduğunu ifade etti.

Savaşın sonuçları ve askeri vurgu:

Röportajda Trump, İran’ın askeri kapasitesine ağır darbeler indirildiğini iddia etti: "Nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Donanmalarını imha ettim, 159 gemi denizin dibinde. Hava kuvvetlerini ortadan kaldırdım. Bütün uçakları gitti. Radarlarını yerle bir ettim." Bu sözler, Trump'ın operasyonların kapsamını ve etkinliğine dair iddiasını öne çıkarıyor.

Ayrıca Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak, İran’ın boğazı kapatma tehdidinin bertaraf edildiğini, boğazdan tarihte görülmemiş miktarda petrolün geçtiğini söyleyerek bölgedeki enerji akışına vurgu yaptı.

Sivil kayıplar, ateşkes ve barış değerlendirmesi:

Trump, İran içindeki gösterilere ve güvenlik güçlerinin müdahalesine dair sert ifadeler kullandı; son aylarda yaşanan ölümlere ilişkin olarak "Son aylar içerisinde 75 bin kişiyi öldürdüler" iddiasında bulundu ve "72 ila 75 bin kişinin öldürüldüğü" şeklinde bir aralık verdi. Bu durumu "inanılmaz bir kan gölü" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz hafta kendisinin "İran’ı yok edebileceğini" söylediği hatırlatıldığında Trump, "Evet, bunu yapabilirim. Bu mümkün" dedi. Ardından, "İran’ı yok ederek dünyada barış tesis ettik. İran’la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum" sözleriyle barış beklentisini reddetti. Aynı zamanda İran’ın sunduğu ateşkes tekliflerini "teklif yeterince iyi değil" diyerek kabul etmediğini belirtti.

Bölgesel diplomasi: İsrail, Venezuela ve Suudi Arabistan:

Netanyahu ve 7 Ekim iddialarına ilişkin sorulara Trump, "Bunu ilk kez duydum" diyerek tepki verdi; Netanyahu’nun uyarıldığını gösteren iddiaları kuşkuyla karşıladı ve İsrail’e desteğinin öncelikli olduğunu vurguladı: "Benim önceliğim İsrail’in kendisini savunmasına yardımcı olmak."

Venezuela ile temaslara değinen Trump, Birleşmiş Milletler döneminde yürütülen görüşmelerde petrol şirketlerinin ve stratejik rezervlerin gündeme geldiğini söyledi. (Venezuela Geçici Devlet Başkanı) Delcy Rodriguez ile "iyi çalıştığını" belirtti ve ülke için seçimlerin düzenlenmesine ilişkin olarak "şu anda ortam çok hassas" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ilişkilerine dair Trump, "Suudi Arabistan için çok şey yaptım. Onları koruyorum" ifadelerini kullandı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ilişkilerini övdü.

Röportajın son bölümünde Trump, ara seçimlerden sonra bombardımanların artırılabileceğini "Bu mümkün" sözleriyle ihtimal dahilinde bırakarak, hem askeri hem diplomatik araçları kullanmaya devam edebileceğinin sinyalini verdi. Time ile yapılan bu görüşme, Trump'ın bölgesel güvenlik, askeri operasyonlar ve diplomasiye dair sert ve net duruşunu ortaya koyuyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, &quot;İRAN&#039;I YOK EDEREK DÜNYADA BARIŞ TESİS ETTİK. İRAN&#039;LA HİÇBİR ZAMAN BARIŞ...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, "İRAN'I YOK EDEREK DÜNYADA BARIŞ TESİS ETTİK. İRAN'LA HİÇBİR ZAMAN BARIŞ SAĞLANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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