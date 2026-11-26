APEC görüşmesi ve Trump’ın mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Shenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında hızlı bir anlaşma umuduyla Putin'den Avrupa genelindeki askeri saldırganlığı geri çekmesini istediğini belirtti.

Paylaşımında Trump, 'Putin ile Çin’deki görüşmelerim sırasında, Rusya ile Ukrayna arasında hızlı bir anlaşmaya varılabileceği umuduyla, Putin’in Avrupa genelindeki tüm bölgelere yönelik askeri saldırganlığını geri çekmesini istediğimi uzun uzun konuştum' ifadelerini kullandı. Trump ayrıca bu tür bir anlaşmanın 'herkes için büyük bir kazanım olacağını' vurguladı.

Shenzen temaslarının sözü edilen içeriği:

Trump, görüşmenin temel amacını Rusya-Ukrayna çatışmasında hızlı bir çözüm umudunu dile getirmek olarak özetledi. Açıklamada, çatışmanın süregelen insani boyutu öne çıkarıldı; Trump, 'Her ay binlerce insan hayatını kaybediyor. Tam anlamıyla bir kan gölü yaşanıyor' sözleriyle çatışmanın maliyetine dikkat çekti. Trump, Putin’le yapılan görüşmelerin bu kayıpları sonlandırmaya yönelik umut taşıdığını ifade etti.

Mar-a-Lago görüşmesi ve NATO Genel Sekreteri ile temas:

Trump, ayrıca Mar-a-Lago Malikanesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede pek çok konunun ele alındığını ve Trump'ın Rutte'ye Putin ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Trump bu temasların uluslararası diplomasi çabalarını desteklemeye yönelik olduğunu kaydetti.

Trump’ın açıklaması, APEC zirvesinde yürütülen yüksek düzeyli temasların bir parçası olarak değerlendiriliyor; paylaşım, Washington yönetiminin ve görüşme taraflarının barışa yönelik arayışını vurguluyor. Sözcükleri, çatışmanın insani faturasına işaret ederken hızlı bir anlaşma olasılığına dair umut da taşımakta.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP