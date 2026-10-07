Trump: Putin'in doğum gününde planlı telefon ve ülke gündemindeki iddialar

Trump'ın Beyaz Saray açıklamaları:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü hatırlattı ve "Kendisiyle planlanmış bir telefon görüşmem var" dedi. Görüşmenin zamanlaması ve içeriğiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Trump, Rusya'da bir laboratuvarda başlayan veba salgını iddialarına ilişkin olarak, "Öyle olduğunu düşünmüyoruz ama göreceğiz. Rusya, durumun kontrol altında olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı. Covid-19'un başlangıcındaki bilgi akışıyla kıyaslandığında Rusya'nın da sınırlı bilgi paylaştığını belirterek "Çin pek bir şey söylemiyordu, Rusya da aynı şekilde pek bir şey söylemiyor" dedi.

Göç ve sınır politikaları:

Fransa'daki lise eylemlerine dair daha önceki yorumlarına gönderme yapan Trump, ABD'de benzer gelişmelerin önüne geçtiklerini savundu. Trump, ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin sayısını anlatırken "25 milyon insan ülkemize yasa dışı yollardan girdi" iddiasını tekrarladı ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Trump, "Çoğunu çıkardık. Kötü olanları ve bizim ‘en kötünün de kötüsü’ dediğimiz kişileri çıkardık" şeklinde konuştu.

Ayrıca Trump, sınır güvenliğine ilişkin olarak "Son 17 ayda sınırlarımızdan hiç düzensiz göçmen geçişi olmadı" dedi; Venezuela ve bazı diğer ülkelerden mahkumların sınır sorunlarında rol oynadığını öne sürdü.

Nobel barış ödülü iddiası:

Nobel Barış Ödülü tartışmalarına da değinen Trump, önceki ödül sahibine ilişkin sözleri aktararak kendisinin ödülü hak ettiğini savundu: "Geçen sefer harika bir genç kadına verdiler. O ise ödülü hak etmediğini ve aslında bu ödülü benim hak ettiğimi söyledi. Ödülü bana verdi". Trump, sekiz savaşı durdurduğunu, bazı esirlerin geri getirilmesine aracı olduğunu ve İran konusunda nükleer silahlanmayı engellediğini belirterek ödülü hak ettiğini öne sürdü; ödül verilmezse bunun komiteye zarar vereceğini ifade etti.

Siyasi rakiplere yaklaşımı ve ticaret politikaları:

Eski ve muhalif siyasetçilere karşı mesafeli kaldığını belirten Trump, Clinton, Biden ve Obama hakkında harekete geçme fırsatları bulunduğunu ancak «başkanlık makamına saygı» nedeniyle bunu yapmadığını söyledi. Trump, "Bunu uygun bulmadım, çünkü başkanlık makamına saygıyla yaklaşmak gerekiyor" diyerek iki kez azledilme girişimlerini hatırlattı.

Ticaret meselelerinde Kanada'yla ilişkileri ele alırken Trump, Kanada'nın ABD'yi uzun süredir sömürdüğünü savundu; süt ürünlerinde %400 ve diğer ürünlerde yüksek gümrük vergilerinden şikayet etti. Kanada'nın ticaretinin %95'inin ABD ile yapıldığını iddia eden Trump, iki ülke arasındaki ticarette yıllık ortalama 80-90 milyar dolar kayıp olduğunu ifade etti ve "Kanada anlaşmak istiyor ama biz anlaşmadan memnun değiliz" dedi.

Enerji piyasalarına ilişkin olarak Trump, savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini öngördü: "Petrol fiyatları savaş biter bitmez hızla düşecek" ve savaşın kısa sürede sona ereceği görüşünü yineledi.

Trump'ın Beyaz Saray çıkışı, hem dış politika hem iç güvenlik ve ekonomi başlıklarında iddialı değerlendirmeler içerdi; planlı bir Putin görüşmesi, salgın iddialarına temkinli yaklaşım, göçte sert söylem, Nobel hakkındaki iddialar ve Kanada ile ticaret gerilimi bu açıklamaların öne çıkan unsurları oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Kendisiyle planlanmış bir telefon görüşmem var" dedi.