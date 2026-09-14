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Trump uyarısı: İran anlaşma için her yolu deneyecek

Donald Trump, İran'ın "çöküşün eşiğinde" olduğunu ve "acilen ve her ne pahasına olursa olsun" anlaşma istediğini söyledi; Hürmüz açık.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump uyarısı: İran anlaşma için her yolu deneyecek

Trump'ın açıklaması:

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili değerlendirmesinde, "Çöküşün eşiğinde olan İran, acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin bu sürece dahil olup olmayacağına ilişkin kararın kendisinde olduğunu belirtti ve müzakereye açık olduklarını söyledi.

Hürmüz Boğazı ve gemi geçişleri:

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğunu ve gemi geçişlerinin devam ettiğini vurguladı. Açıklamada, bölgedeki deniz yollarının güvenliğinin sağlandığına dair mesaj ön plana çıktı.

Tazminat tehdidi ve diplomasi:

Başkan ayrıca, ABD'ye bu konuda yardım etmeyen ülkelerin, söz konusu ihtilaf "tam anlamıyla sona erdiğinde" Washington'a tazminat ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Trump, bu yaklaşımın kendilerince uzun vadeli bir politika olduğunu belirterek "Bunu kendimizden çok başkaları için yapıyoruz ve nesiller boyu bu böyle" dedi.

Trump'ın sözleri, İran'ın hızlı bir şekilde anlaşma arayışında olduğunu ve ABD'nin bölgesel güvenlik ile diplomasi tercihleri arasında nasıl bir rol üstleneceğinin yine Washington'un takdirinde olduğuna işaret ediyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN&#039;A RAĞMEN HÜRMÜZ BOĞAZI&#039;NI AÇIK TUTTUKLARINI VE GEMİ GEÇİŞLERİNİN...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN'A RAĞMEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇIK TUTTUKLARINI VE GEMİ GEÇİŞLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, ABD'YE BU KONUDA YARDIM ETMEYEN ÜLKELERİN TAZMİNAT ÖDEYECEĞİNİ DUYURDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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