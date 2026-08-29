Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Anlaşmanın duyurusu:

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından ülkesinin Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardığını açıkladı. Trump, bu hamlenin özel sektör ortaklığı yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek elde edilen düzenlemenin Amerikan vergi mükelleflerine maliyet yüklemeyeceğini vurguladı.

Trump açıklamasında 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervi ifadesini ön plana çıkardı ve kontrolün çoğunluğunun güvence altına alındığını söyledi. Ayrıca, söz konusu süreçte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kendi talimatı doğrultusunda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yakın işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Anlaşmanın kapsamı:

Trump, anlaşmanın ABD petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ifade etti ve bunun enerji arzına doğrudan etkisi olacağını savundu. İlan edilen modelde özel sektörün rolü vurgulanıyor; yönetimin açıklamasına göre uygulamanın finansmanı vergi mükellefine yansımayacak şekilde tasarlandı.

İddiaya göre bu düzenlemeyle sağlanan işlemler, Venezuela sahalarındaki büyük rezervlerin işletilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Trump, adımı çığır açıcı olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçleneceğini kaydetti.

Beklenen etkiler ve mesaj:

Trump, sonuçların Amerikalılar için pompada somut bir fayda sağlayacağını; benzin fiyatlarının uzun bir süre boyunca önemli ölçüde düşeceğini öngördüğünü söyledi. Yönetim mesajı, hem enerji arzını artırma hem de Venezuela ekonomisine yönelik bir refah hedefi taşıdığını bildiriyor.

Resmi ayrıntılar ve uygulanacak mekanizmanın hukuki çerçevesi henüz kapsamlı biçimde kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklama, tarafların bundan sonra atacağı adımlar ve anlaşmanın sahadaki uygulama takvimi hakkında daha fazla bilgi beklendiğini işaret ediyor.

ABD BAŞKANI TRUMP