Dolar 48,8301 +0,05%
Euro 55,8913 +0,02%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.900,44 +0,43%
EUR/USD 1,1448 -0,05%
Brent Petrol 99,04 -0,21%
--°

Trump, witkoff ve kushner aracılığıyla iran heyetiyle temasa geçti

Trump, BM Genel Kurulu marjında Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın İran heyetiyle görüşmesine aracılık edildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Trump, witkoff ve kushner aracılığıyla iran heyetiyle temasa geçti

Trump yönetimi BM marjında İran ile diyaloğu doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında İran heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Trump, İran tarafıyla gerçekleştirilen görüşmelerde Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın yer aldığını belirtti.

Görüşmenin kapsamı ve değerlendirme:

Trump, görüşmenin en üst düzeyde bir müzakere olmadığını, ancak ilerleme ve yeni fikirlerin ortaya çıktığını söyleyerek buluşmayı bir adım olarak niteledi. Toplantının bağlamı olarak, aynı gün Trump'ın Latin Amerika ve Karayipler için güvenlik, sınır kontrolü ve askeri iş birliği hedefleyen "Amerika Kalkanı" koalisyonu toplantısına katıldığı belirtildi.

Başkan ayrıca görüşmenin başladığı sırada farklı temaslarda bulunduğunu, önceki açıklamalarında görüşmenin üç saat sürdüğünü ve verimli geçtiğini ifade etti. Bu açıklama Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında da gündeme gelmişti.

Yansımalar ve diğer yetkililerin mesajı:

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda, ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla adı geçen Marco Rubio da Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeye açık olduğunu belirtti. Rubio, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı kastederek Trump'ın onunla veya başka kişilerle görüşebileceğini ifade etti.

Trump'ın ifadeleri, BM Genel Kurulu marjında yürütülen temas trafiğinin hem bölgesel hem de uluslararası aktörler nezdinde izleneceği sinyalini veriyor. Yetkililer görüşmeyi sınırlı bir girişim olarak tanımlasa da, tarafların bir araya gelmesi diplomatik kanalların kullanıldığını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki BM Genel Kurulu oturumu çerçevesinde İran heyetiyle...

ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki BM Genel Kurulu oturumu çerçevesinde İran heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeye Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katıldığını açıkladı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı
images

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu
images

Türkevi'nden ayrılış: Erdoğan Trump'ın yemeğine doğru
images

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı, Trump'ın yemeğine doğru

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği