Trump, witkoff ve kushner aracılığıyla iran heyetiyle temasa geçti

Trump yönetimi BM marjında İran ile diyaloğu doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında İran heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Trump, İran tarafıyla gerçekleştirilen görüşmelerde Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın yer aldığını belirtti.

Görüşmenin kapsamı ve değerlendirme:

Trump, görüşmenin en üst düzeyde bir müzakere olmadığını, ancak ilerleme ve yeni fikirlerin ortaya çıktığını söyleyerek buluşmayı bir adım olarak niteledi. Toplantının bağlamı olarak, aynı gün Trump'ın Latin Amerika ve Karayipler için güvenlik, sınır kontrolü ve askeri iş birliği hedefleyen "Amerika Kalkanı" koalisyonu toplantısına katıldığı belirtildi.

Başkan ayrıca görüşmenin başladığı sırada farklı temaslarda bulunduğunu, önceki açıklamalarında görüşmenin üç saat sürdüğünü ve verimli geçtiğini ifade etti. Bu açıklama Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında da gündeme gelmişti.

Yansımalar ve diğer yetkililerin mesajı:

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda, ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla adı geçen Marco Rubio da Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeye açık olduğunu belirtti. Rubio, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı kastederek Trump'ın onunla veya başka kişilerle görüşebileceğini ifade etti.

Trump'ın ifadeleri, BM Genel Kurulu marjında yürütülen temas trafiğinin hem bölgesel hem de uluslararası aktörler nezdinde izleneceği sinyalini veriyor. Yetkililer görüşmeyi sınırlı bir girişim olarak tanımlasa da, tarafların bir araya gelmesi diplomatik kanalların kullanıldığını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki BM Genel Kurulu oturumu çerçevesinde İran heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeye Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katıldığını açıkladı.