Trump: Xi ziyaretinin ardından işbirliği ve ilerleme taahhüdü

Trump'ın değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng'in Washington'daki resmi ziyaretinin sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yayınladı.

görüşmenin tonu:

Trump, ikili görüşmeyi "hem ABD hem de Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu" sözleriyle nitelendirerek, toplantının iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti.

gelecek buluşmalar:

Başkan Trump, liderlerin Kasım ayında Çin'de yeniden bir araya geleceğini ve sonrasında Florida'daki G20 Zirvesi'nde tekrar görüşeceklerini belirtti. Trump, "Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak" diyerek bir sonraki görüşmeyi dört gözle beklediğini ekledi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG’İN ABD’YE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ ZİYARETİN SONA ERMESİNİN ARDINDAN TEMASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. T