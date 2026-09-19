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Trump 'Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuracağını ve 'Yapay Zeka Çarı'nı atayacağını açıkladı

Trump, yapay zekayı destekleyip denetleyecek 'Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuracağını ve yakında 'Yapay Zeka Çarı'nı kamuoyuna tanıtacağını bildirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Elif Demir

Trump 'Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuracağını ve 'Yapay Zeka Çarı'nı atayacağını açıkladı

Trump'ın duyurusu:

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında ülkenin yapay zeka politikasına ilişkin yeni bir adım atacağını açıkladı. Trump, tıpkı ilk başkanlık döneminde kurduğu ve başarıyla sonuçlandığını savunduğu ABD Uzay Kuvvetleri örneğini anımsatarak, benzer biçimde 'Yapay Zeka Kuvvetleri' kurulacağını söyledi ve bu yapının lideri olarak yakında 'Yapay Zeka Çarı''nın açıklanacağını belirtti.

Güvenlik endişeleri ve sosyal medya mesajı:

Trump paylaşımında, yıllardır gündeme getirildiğini söylediği çeşitli iddialara atıfta bulundu: 'Rusya, Ukrayna, küresel ısınma, iki azil sahtekarlığı, kadın sporlarında erkekler ve şimdi de yapay zekanın yıkım ve tahribatı.' Bu gelişmelere izin vermeyeceğini vurgulayan Trump, alanda ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin mevcut ceza ve hukuk sistemiyle yönetilebileceğini savundu.

Konuşmasında veri merkezlerine yönelik saldırılar üzerinde de durdu; bunların topluluklara ekonomik ve sosyal fayda sağladığını, 'daha yüksek maaşlar, daha düşük vergiler ve daha güvenli sokaklar' getirdiğini belirtti ve bu sektörün büyümesini engellemeyeceklerini, aksine destekleyecek, yardım edecek ve yakından takip edeceklerini ifade etti.

Ekonomi, rekabet ve yetenek çağrısı:

Trump, yapay zekanın önemini internetin keşfi veya sanayi devrimiyle kıyaslayarak vurguladı ve bu teknolojinin ülke ekonomisinde büyük pay alabileceğini söyledi; konuşmasında, yapay zekanın ülke GSYH'sinin yüzde 25'i kadarını oluşturabileceğini öne sürdü. Ayrıca 'Çin'in ve dünyanın geri kalanının önündeyiz' diyerek küresel rekabette liderliği sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Yeni oluşturulacak yapıya ilişkin olarak Trump, atama sürecine ilişkin kısa bir kriter de paylaştı: 'Yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler başvurmalı.' Bu ifade yönetimin atama ölçütlerine ilişkin ipucu verirken, kurumsal yapının hem destek hem de denetim rolü üstleneceğini işaret etti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, YAPAY ZEKAYA YÖNELİK ARTAN ENDİŞELERE VE ABD&#039;NİN YAPAY ZEKA POLİTİKASINA...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, YAPAY ZEKAYA YÖNELİK ARTAN ENDİŞELERE VE ABD'NİN YAPAY ZEKA POLİTİKASINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA YAPTI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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