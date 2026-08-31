Trump yapay zekâ videolarıyla Hark Adası'nın vurulduğunu gösterdi

Trump Hark Adası videolarını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Hark Adası'nın bombalandığını gösteren iki yapay zekâ videosu paylaştı. Videolardan birini paylaşırken not olarak "Hark Adası yerle bir ediliyor" ifadesini kullandı.

Hark Adası'nın stratejik önemi:

Hark Adası, İran'ın petrol ihracatında önemli bir merkez olarak biliniyor ve uzun süredir Trump'ın tehditlerinin odağında yer alıyor. Haberde adanın, İran'ın enerji altyapısında kilit bir konumda olduğu vurgulanıyor.

Washington'ın izlediği yol:

Habere göre Trump daha önce Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş, ancak bu tehdidi uygulamaya koymamıştı. Son haftalarda ise ABD yönetiminin yeni askeri saldırılardan ziyade İran'a yönelik ekonomik yaptırımlara öncelik verdiği belirtildi.

Paylaşılan yapay zekâ videoları ve Trump'ın notu, Hark Adası çevresindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı ve bölgesel güvenlik tartışmalarını canlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatında önemli bir merkez olan Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş iki video paylaştı.