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Trump'tan Erdoğan için 'sert adam' ifadesi

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'tam bir sert adam' ve 'o harika bir adam' sözleriyle nitelendirerek yakınlık ve takdirini dile getirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Trump'tan Erdoğan için 'sert adam' ifadesi

Trump'ın Erdoğan tanımı

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın, o sert biridir. O harika bir adam".

Sözcüklerin tonu ve anlamı:

Trump'ın kullandığı tanımlamalar, "Türkiye’den arkadaşım" ve "tam bir sert adam" gibi ifadeler etrafında şekilleniyor. Bu tür söylemler, muhatabın kararlı ve güçlü bir lider olarak algılanmasını güçlendirir; aynı zamanda sözde hem takdir hem de uyarı içeriyor.

Diplomasi ve algı:

Bu tür değerlendirmeler, uluslararası kamuoyunda ve iki ülke ilişkilerinde farklı algılamalara yol açabilir. "O harika bir adam" ifadesi, kişisel yakınlık ve olumlu kanaati gösterirken, "sert" vurgusu liderin kararlılığına dikkat çekiyor. Sözcüklerin seçimi, ilişkilerin tonu ve dış politika söylemi açısından dikkatle okunuyor.

Sonuç olarak, Trump’ın sözleri kısa ve net bir takdir mesajı verirken aynı zamanda muhatabın gücüne dair vurgu yapıyor; bu tür ifadeler yorum ve değerlendirmelere açık kalmaya devam ediyor.

- ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, &quot;Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam....

- ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Türkiye’den arkadaşım, o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın, o sert biridir. O harika bir adam" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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