Trump'tan Houston'da Artemis II'ye resmi takdir: Kongre Uzay Onur Madalyası

Trump Houston'da Artemis II mürettebatını onurlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Ay'a dönüş projesi Artemis kapsamında gerçekleştirilen ve Ay'ın uzak tarafından geçen Artemis II görevinin astronotlarına Kongre Uzay Onur Madalyasını takdim etti. Törende, 10 günlük görev sırasında Apollo 13'ün mesafe rekorunu kırarak insanlığın uzayda ulaştığı yeni sınırı temsil eden ekip övüldü.

Tören ve mürettebat:

Tören, Teksas eyaletindeki Houston kentinde bulunan NASA Johnson Uzay Merkezi'nde yapıldı. Başkan Trump madalyalarını, NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen'e takdim etti. Etkinlikte ekip, görevleri esnasında ulaşılan mesafeyle anıldı ve uzay keşfindeki cesaretleri vurgulandı.

Gelecek hedefleri ve açıklanan planlar:

Trump konuşmasında ABD'nin uzaydaki iddiasını ve hedeflerini öne çıkardı; "Bugün Dünya’dan daha önce hiç kimsenin gitmediği kadar uzağa giden dört gözü pek uzay kahramanının muazzam cesaretini ve hizmetlerini kutlamak üzere toplandık. Yaptıkları şey inanılmazdı" ifadelerini kullandı. Başkan, ülkenin "Amerikan özgürlüğünün ışığını yıldızlara taşımak" hedefinde olduğunu belirtti ve "Kısmen Mars’a ulaşmış durumdayız" dedi.

Açıklamalarda, NASA'nın 2028'de fırlatılması planlanan ve "tarihin ilk nükleer enerjili gezegenler arası uzay aracı" olarak nitelendirilen projesiyle ilgili çalışmaların başladığına dikkat çekildi. Trump, bu aracın yüksek enerji kapasitesi sayesinde uzun mesafeli görevlerde yeni olanaklar sağlayacağını, ileride Amerikan Yıldız Filosu olarak anılabilecek araçların ilk örneklerinden biri olacağını söyledi.

Başkan ayrıca Uzay Kuvvetleri için bir eğitim kurumu kurma niyetini dile getirerek, bir başkanlık komisyonu kararnamesine imza attı. Bu kurumun hem ABD Uzay Kuvvetlerine, hem NASA'ya hem de sivil uzay uçuş sektörüne hizmet edeceği ve ülkenin yeteneklerini çekip yetiştireceği vurgulandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu ile temas:

Program kapsamında Trump, NASA'nın Görev Kontrol Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantı kurdu ve oradaki astronotlarla görüştü. İstasyondaki ABD'li astronotlara hitap eden Başkan, "Yaptığınız iş ve oraya seçilmiş olmanız bile büyük bir başarı" diyerek ekipleri tebrik etti ve farklı ülkelerden gelen personeli de selamladı.

Houston'daki tören, Artemis II'nin sağladığı mesafe rekorunun ardından ABD yönetiminin uzay programına verdiği desteğin, madalya takdimi ve kurumlara yönelik yeni adımlarla pekiştirilmesi niteliğinde değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ay'ın uzak tarafından geçerek insanlığın uzayda eriştiği rekor mesafeye ulaşan Artemis II mürettebatına Kongre Uzay Onur Madalyası takdim etti.