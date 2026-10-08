Trump'tan Musk için övgü: 'zamanımızın Thomas Edison'u'

Trump, Altın Çağ İnovasyon Zirvesi'nde Musk'ı onurlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde düzenlenen Altın Çağ İnovasyon Zirvesi'nde teknoloji liderlerini ödüllendirirken Amerikalı girişimci Elon Musk için övgü dolu ifadeler kullandı. Konuşmasında ülkenin kuantum bilgisayarları, yeni nesil nükleer enerji ve yapay zeka gibi alanlardaki ilerlemelere vurgu yapan Trump, Ay'da kalıcı bir varlık oluşturulması ve Mars hedeflerinden de söz etti.

Trump, tören kapsamındaki konuşmasında Ulusal Bilim Madalyası ile taltif edilen isimlerden Musk için, onun ABD'nin ulusal çıkarlarına yaptığı katkıları vurgulayarak "Sen ulusal bir değersin" dedi ve Musk'ın kurduğu şirketleri ve teknoloji alanındaki etkisini öne çıkardı.

Musk'ın teknoloji ve ticari başarıları:

Trump konuşmasında Elon Musk'ın 2002'de kurduğu SpaceX'in önemine işaret etti; Musk'ın özel sektör tarafından geliştirilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roketi imal ettiğini hatırlattı. Ayrıca SpaceX'in yeniden kullanılabilir fırlatma aracı Starship ve geniş kapsamlı uydu ağı Starlink projelerine dikkat çekti.

Otomotiv alanında ise Trump, Musk'ın Tesla'yı kurduğunu ve bunun 75 yılı aşkın bir sürenin ardından ortaya çıkan ilk başarılı yeni otomobil üreticisi olduğunu söyledi. Trump, Tesla'nın ticari açıdan uygulanabilir elektrikli otomobiller ve ilk tüketici odaklı otonom sürüş teknolojileri konusunda öncü olduğunu belirterek Musk'ı "zamanımızın Thomas Edison'udur" diye nitelendirdi.

Diğer ödüller ve ikili ilişkinin geçmişi:

Etkinlikte Trump, Google kurucularından Sergey Brin, AMD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lisa Su ile NVIDIA CEO'su Jensen Huang'a da Ulusal Bilim Madalyası takdim etti. Dell'in kurucusu Michael Dell ile Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası ile taltif edildi.

Musk ile Trump arasındaki ilişki dalgalı bir seyir izledi. Musk, 2024 seçimlerinde Trump ve Cumhuriyetçilere büyük bağışlarda bulundu ve Trump göreve geldikten sonra kıdemli danışman olarak gösterildi. Musk ayrıca Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) çalışmalarında danışmanlık yaptı. Ancak 2025 yılı Haziran ayında Trump'ın vergi ve harcama paketine ilişkin bir anlaşmazlık nedeniyle gerilim yaşandı; Musk paketi bütçe açığını artıracağı gerekçesiyle eleştirdi. İkili arasındaki gerilim bazı karşılıklı suçlamalara ulaşırken, Musk'ın Trump hakkındaki bazı ifadelerinden pişmanlık duyduğu ve daha sonra ilişkilerde yumuşama işaretleri görüldüğü belirtildi. İki isim, suikasta uğrayan yorumcu Charlie Kirk'ü anma töreninde bir araya gelmişti ve bu görüşme taraflar arasındaki yumuşamanın en görünür işareti olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, önde gelen teknoloji şirketleri yöneticilerinin ödüllendirildiği etkinlikte ABD’li milyarder girişimci ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX kurucusu Elon Musk hakkında, "Musk, zamanımızın Thomas Edison’udur" dedi.