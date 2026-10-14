TSE denetimleri 6 bin 607 standart dışı ithal ürünü ülkeye sokmadı

TSE’nin denetimleri ve belgelendirme çalışmaları sanayiye güven kazandırıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında TSE Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen programda yaptığı açıklamada, Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) son bir yıldaki faaliyetine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Kacır, TSE'nin yürüttüğü uygunluk değerlendirme, test ve belgelendirme hizmetlerinin hem yerli üreticilerin rekabet gücünü artırdığını hem de tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağladığını vurguladı.

İthalat denetimleri ve tüketici koruması:

Bakan Kacır, Enstitü’nün ithalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 240 bine yakın ürün incelemesiyle, standartlara uygun olmayan 6 bin 607 ithal ürünün ülkeye girişinin engellendiğini belirtti. Bu çalışmaların, yerli üreticilerin standartlara aykırı ürünlerin neden olduğu haksız rekabetten korunmasına ve tüketicilerin güvenli ürünlere erişiminin desteklenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Ayrıca Kacır, TSE’nin uygunluk değerlendirme alanında son bir yılda düzenlediği 25 bin belge ve hazırladığı 124 bin rapor ile sanayicilerin kalite standartlarını karşılamasına ve ürünlerin uluslararası pazarlarda güvenilirliğinin artmasına imkan tanıdığını aktardı.

Yeşil dönüşüm ve kalite altyapısına yönelik yatırımlar:

Bakan, TSE’nin çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden uygulamalarına da dikkat çekti. Enstitü tarafından devreye alınan "Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi" ile çevresel kriterlere uygunluğu tescillenen 32 Organize Sanayi Bölgesinin "Yeşil OSB" olarak belgelendirildiği bilgisini verdi. Ürün karbon ayak izi, su ayak izi, su verimliliği yönetimi gibi alanlardaki çalışmalara vurgu yaparak, sanayide yeşil üretim anlayışının yaygınlaşmasında bu programların önemine işaret etti.

Kacır, test, doğrulama ve belgelendirme altyapısının yapay zeka, savunma sanayi, elektrikli araçlar ve enerji teknolojileri gibi alanlarda geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin güvenilirliğini ortaya koyacak şekilde inşa edildiğini söyledi. Bu kapsamda hayata geçirilen stratejik yatırımların en somut örneği olarak Ankara’nın Temelli bölgesinde kurulan Ankara Kalite Kampüsü'nü gösterdi; kampüsün 90 bin metrekarelik kapalı alanıyla TSE'nin 72 yıllık birikimini ileri teknoloji laboratuvarlarıyla buluşturduğunu belirtti.

Uluslararası standartlar ve enerji politikaları:

Kacır, Türkiye’nin uluslararası standardizasyon süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesinin sanayi rekabet gücünü ve teknoloji geliştirme kapasitesini artıracağını söyleyerek, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) 50. Genel Kurulu’nun TSE ev sahipliğinde İstanbul’da düzenleneceğini aktardı. Toplantının, Türkiye’nin standardizasyon alanındaki konumunu ve gelecek vizyonunu ortaya koyacağına dikkat çekti.

Enerji alanında da değerlendirmelerde bulunan Bakan, Türkiye’nin enerji arz güvenliği, kaynak çeşitliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik adımlarını anlattı. Yapılan yatırımlar ve destek mekanizmalarıyla toplam kurulu güç içindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 63’ün üzerine çıkardıklarını belirtti. Kacır ayrıca, TSE’nin test, gözetim ve teknik eğitim faaliyetleriyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaat ve devreye alma süreçlerinde aktif rol oynadığını vurguladı.

Uzun vadeli enerji stratejileri çerçevesinde geleneksel nükleer yatırımların yanı sıra yeni nesil çözümler hedeflendiğini söyleyen Bakan, küçük modüler reaktör kapasitesi için 5 gigavat hedefine ulaşılamayı öngördüklerini ifade etti. Ayrıca HIT-30 teşvik programı ve Rekabet Öncesi İşbirliği Programı kapsamında yerli nükleer reaktör geliştirilmesine dönük çağrılardan bahsedildi.

TSE yönetimi ve katılımın önemi:

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de konuşmasında standartların teknoloji performansı, güvenlik ve dayanıklılığın ölçülmesinde oynadığı rolü vurguladı. Güneş panellerinin test edilmesi, TS 825 Isı Yalıtım Kuralları ve Sürdürülebilir Veri Merkezi Belgelendirme Programı gibi uygulamalarla enerji ve kaynak verimliliğinin desteklendiğini belirtti.

Şahin, standart çalışmalarına saha bilgisinin ve araştırma sonuçlarının aktarılmasının önemine değinerek, ayna komite üye sayısını son dört yılda yüzde 50 artırarak yaklaşık 3 bin 100 kişiye ulaştıklarını bildirdi. Sanayici, akademisyen ve kamu temsilcilerinin süreçlere katılım çağrısında bulundu.

Program, Şahin’in Bakan Kacır’a günün anısına hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi. TSE’nin denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin, hem yerli üretimi koruma hem de uluslararası rekabet gücünü artırma hedefleri doğrultusunda belirleyici rol oynamaya devam etmesi bekleniyor.

Bakan Kacır: "Enstitümüz son bir yılda 25 bin belge ve hazırladığı 124 bin raporla sanayicilerimizin kalite standartlarını karşılamasına imkan sağladı"