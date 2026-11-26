Olayın gelişimi:

Olay, 22 Kasım akşamı Adana'nın Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen H.S. (35), yerde hareketsiz yatan ağabeyi Musa Soyarslan (48)'ı buldu ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede Soyarslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Soyarslan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ailesi tarafından daha sonra teslim alınan cenaze, Tufanbeyli'de toprağa verildi.

Otopsi bulguları ve soruşturma:

Yapılan ilk otopside Musa Soyarslan'ın kafasında birkaç yerde bıçak kesileri, çene altında cam kesisi ve yüzünde morluklar tespit edildi. İncelemede ayrıca Soyarslan'ın öldükten sonra banyo yaptırıldığı da belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.S., ifadesinde ağabeyinin intihar ettiğini söyledi. Ancak otopsi bulguları ile ifade arasında çelişkiler olması üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve otopsi raporunun sonuçları bekleniyor.

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE EVDE ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN KARDEŞİ ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ TARAFINDAN TUTUKLANDI. ŞÜPHELİNİN AĞABEYİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ.