Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Tüfenkci Erkenek mahallesinde projeleri yerinde inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Erkenek Mahallesi'nde tamamlanan ve süren projeleri inceledi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Tüfenkci Erkenek mahallesinde projeleri yerinde inceledi

Ziyaret ve incelemeler:

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberindeki heyet ile birlikte Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında mahallede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar yerinde incelendi, yetkililerden bilgi alındı.

İncelenen projeler:

Tüfenkci ve heyeti, mahalledeki projeler arasında bulunan Hürriyet Cami, Hürriyet İlkokulu, Hürriyet Taziye Evi ile Gedikağzı Camideki çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Hem tamamlanan hem de devam eden işler tek tek gözden geçirildi ve uygulamadaki son durum değerlendirildi.

Vatandaş temasları ve açıklamalar:

Ziyaret sırasında Tüfenkci, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla incelemelerin sürdürüleceğini belirten Tüfenkci, birlik ve beraberlik içinde Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yerel projelerin ilerleyişi ve halkın geri bildirimleri doğrultusunda yetkililerle koordinasyonun süreceği, ihtiyaçlara yönelik çalışmaların takip edileceği vurgulandı.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI ERKENEK MAHALLESİ&#039;NDE...

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI ERKENEK MAHALLESİ'NDE ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hasan Özcoşkun'la yeni dönem: MHP Diyarbakır il başkanlığına tek listeyle seçild...
images

Bakan Ersoy'dan 30 ağustos mesajı: istikbal meşalesi nesillere taşınıyor
images

Bingöl'de sahadayız: AK Parti teşkilatı üye artışı ve yatırımlarla vurgulu çalış...
images

Kayseri'de 'CHP' sözüyle gaf yapan Yeni Parti genel başkanı kendini düzeltti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Seyir halindeki yol verme tartışması otobüste şiddete dönüştü

Galatasaray'da ilk yarı dengeyle tamamlandı: Göztepe 1-1

Çaykur Rizespor ilk yarıda öne geçti, Gaziantep fırsatları değerlendiremedi

Sarıcaali kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler