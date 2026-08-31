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Tuğamiral Gökmen Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz bölge komutanlığı görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Akdeniz'den Karadeniz Bölge Komutanlığı'na atanan Tuğamiral Gökmen Gücüyen göreve başladı ve Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tuğamiral Gökmen Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz bölge komutanlığı görevine başladı

Atama ve göreve başlama:

Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha önce görev yaptığı Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevinden Karadeniz Bölge Komutanlığı'na atandı ve yeni görevine resmen başladı.

Vali ziyareti ve temenniler:

Gücüyen, göreve başlamasının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Tavlı, Tuğamiral Gücüyen'e başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görev değişikliğinin önemi:

Atama, sahil güvenliği hizmetlerinde bölgesel koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra kurum ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemini de vurguluyor. Yeni komutanın göreve başlaması, bölge operasyonlarının ve idari ilişkilerin devamlılığını sağlamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI GÖREVİNDEN SAHİL...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI GÖREVİNDEN SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TUĞAMİRAL GÜCÜYEN, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YI ZİYARET ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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