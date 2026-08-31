Atama ve göreve başlama:

Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha önce görev yaptığı Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevinden Karadeniz Bölge Komutanlığı'na atandı ve yeni görevine resmen başladı.

Vali ziyareti ve temenniler:

Gücüyen, göreve başlamasının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Tavlı, Tuğamiral Gücüyen'e başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görev değişikliğinin önemi:

Atama, sahil güvenliği hizmetlerinde bölgesel koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra kurum ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemini de vurguluyor. Yeni komutanın göreve başlaması, bölge operasyonlarının ve idari ilişkilerin devamlılığını sağlamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI GÖREVİNDEN SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TUĞAMİRAL GÜCÜYEN, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YI ZİYARET ETTİ.