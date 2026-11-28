toplantıda bir araya geliş ve katılımcılar:

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ile önceki dönem AK Parti İzmir milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

projeler ve bakan görüşmesi:

Toplantıda konuşan Dr. Cemil Tugay, kentte hayata geçirilmesi planlanan projeler ve yatırımlarla ilgili yürütülen çalışmaları aktardı. Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine işaret ederek İzmir’in ihtiyaçlarının kapsamlı biçimde ele alındığını söyledi. Cuma’yı cumartesiye bağlayan gece saat 22.30’da başlayan görüşmede Karayolları, Altyapı ve TCDD genel müdürlerinin de katıldığı değerlendirmelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta projeleri son kez gözden geçirmek üzere yeni bir heyetin İzmir’e geleceğinin iletildiğini belirtti.

Geceleri bile birileri İzmir’i düşünüyor, İzmir için çalışıyor ifadesini kullanan Tugay, Bakanın sesindeki samimiyet ve kararlılığın kendisini etkilediğini ve yetkililerin yorgunluğa aldırmadan kente destek sunduklarını aktardı. Tugay, Bakanın, arz edilen taleplerin en kısa sürede hayata geçirilmesi yönündeki kararlılığını da toplantı katılımcılarıyla paylaştı.

gençlik, istihdam ve tarım öncelikleri:

Tugay, siyaseti hizmet aracı olarak gördüğünü vurgularken İzmir’de gençlerin sorunlarına çözüm üretmenin ve istihdam imkânlarını artırmanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Bir kamuoyu araştırmasında gençlerin AK Parti’ye desteğinin arttığını gördüğünü aktaran Tugay, gençlerin yalnızca kamuya değil kendi girişimlerine yönelmesinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile sürdürülen görüşmelerde istihdamın artırılmasına yönelik adımların konuşulduğunu belirten Başkan, ayrıca çiftçi ailelerin çocuklarının tarımla ilgilenmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini; bunun için ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve devletin iş birliği yapabileceğini ifade etti.

görev anlayışı ve kapanış mesajı:

Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine duyduğu güveni ve teşkilatın desteğini her geçen gün daha fazla hissettiğini söyleyerek görevinin başında büyük bir iç huzuruyla bulunduğunu belirtti. Mesleği olan plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlığını geride bırakarak Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevine yöneldiğini, bir öğretmenin çocuğu olarak ülkesine hizmeti görev bildiğini anlattı.

Konuşmasını vatandaşların ihtiyaçlarının görülmesi, duyulması ve anlaşılması gerektiğine vurgu yaparak tamamlayan Tugay, Kendinize inanın, ben kendime inanıyorum. Hep birlikte önce Allah’a, sonra milletimize ve Recep Tayyip Erdoğan’a mahcup olmayacağız mesajını verdi ve bundan sonra daha sık bir araya gelme sözüyle konuşmasını bitirdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY