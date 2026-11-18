tugay'ın tepkisi:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından gündeme getirilen Kurultay Ceza Davası iddialarına tepki gösterdi. Tugay, hakkındaki suçlamaların somut delile dayanmadığını, iftiraların son bulmasını istediğini söyledi.

Başkan Tugay açıklamasında, kurultay sürecinde değişim gerektiğine inanarak Özgür Özel'in genel başkan adaylığını desteklediğini, siyaset gereği diğer delegelerle görüştüğünü ancak hiçbir etik dışı veya menfaat vaat eden görüşme yapmadığını belirtti. Tugay, kamuoyuna ve hukuka karşı defalarca masumiyetini ifade ettiğini vurguladı.

soruşturmanın seyrine dair açıklama:

Tugay, davanın başlangıcından bu yana ortaya konan delillerin yetersiz olduğunu kaydetti ve davaya ilişkin tek kişisel ifadenin de ‘‘bir yerlerden duydum’’ şeklinde olduğunu ifade etti. Buna rağmen bazı siyasilerin kendisini hedef gösterir şekilde açıklamalar yaptığını belirterek bu tutumu eleştirdi.

Konuşmasında, kamuoyuna yönelik şu çağrıyı yineledi: 'Ey müfteriler, varsa bildiğiniz bir yanlış ve suç açıklayın da herkes öğrensin.' Tugay, iddialarla ilgili hiçbir şahitliği olmadığını hatırlattı ve 'Benim bu konuda en ufacık bir hatam ve suçum olmadığına ben eminim' diyerek suçlamaları reddetti.

tugay'ın beklentisi ve uyarısı:

Başkan, dava henüz sonuçlanmamışken sürecin siyasallaştırılmasının yanlış olduğunu, gerçek suçluların veya delili olanların hukuki zeminde açıklama yapması gerektiğini söyledi. Tugay, halkın ve partililerin, somut kanıt olmadan yapılan suçlamalara itibar etmemesini istedi.

Mesajını kısa ve net verd: 'Eğer suçsuzsanız kendi masumiyetinizi savunun. Yeter artık yalanlarınız ve iftiralarınız. Düşün artık yakamdan.' Tugay'ın bu açıklaması, davanın seyrine ilişkin tartışmaların sürmesiyle birlikte siyasi çevrelerde yankı buldu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY (ARŞİV)