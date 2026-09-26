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Tuğla yüklü tırın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da Karahisar Köprülü Kavşağı'nda tuğla yüklü tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; köprü yaklaşık 3 saat kapalı kaldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 01:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tuğla yüklü tırın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kaza sahnesi

Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki Karahisar Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada tuğla yüklü bir tır ile birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme çarpışma yaşandı. Olayda ağır hasar oluşurken bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın seyri:

Edinilen bilgiye göre, P.E. (18) idaresindeki 32 PE 410 plakalı otomobil, üst geçitte ilerlerken karşı şeritte bulunan A.Ç. (41) yönetimindeki 03 RB 400 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerler üzerinde asılı kaldı, tır devrildi ve kopan kupa bölümü demir bariyerlere çarptıktan sonra karşı yöne geçerek M.V. yönetimindeki 03 AEZ 933 plakalı otomobil ile M.O. idaresindeki 03 ACH 111 plakalı araca çarptı.

Can kaybı, yaralılar ve yol durumu:

Kazada tır sürücüsü A.Ç. ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı; A.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola dağıldı, olay nedeniyle köprü yaklaşık 3 saat ulaşıma kapatıldı ve trafik alternatif güzergahlardan sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil çalışması ve trafiğin kontrollü açılması için ekipler görev yaptı. Kazanın kesin nedeni ve kusur değerlendirmesi soruşturma tamamlandığında netleşecek.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA TUĞLA YÜKLÜ TIR VE OTOMOBİLLERİN KARIŞTIĞI KAZADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA...

AFYONKARAHİSAR'DA TUĞLA YÜKLÜ TIR VE OTOMOBİLLERİN KARIŞTIĞI KAZADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNERKEN, OLAYDA 1 KİŞİ ÖLDÜ 7 KİŞİDE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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